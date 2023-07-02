بيان هام من نادي الإسماعيلي بشأن الصفقات الجديدة

أصدرت اللجنة المكلفة بإدارةً نادي الإسماعيلي بيانًا تفاصيلا بشأن التعاقد من الصفقات الجديدة

وأكدت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادى الإسماعيلى عدم التعاقد مع أى لاعبين جدد خلال الفترة الحالية.



وأضافتً اللجنة المكلفةً بإدارة نادي الإسماعيلي أن كافة مايتردد بشأن التعاقد مع أحد اللاعبين وظهور اللاعب مع لجنة التعاقدات السابقة فى جلسة مفاوضات لا تعنى أن النادى قد تعاقد مع اللاعب.



وتشدد اللجنة الثلاثية بأن اللاعب المذكور خارج حسابات النادى تماما مشيره الي رفض استغلال اسم النادى فى مثل هذه الأمور لتسويق لاعب أو المساهمة فى رفع القيمة التسويقية له.

وتهيب اللجنة الثلاثية بالسادة الصحفيين والإعلاميين إلى استقسقاء المعلومات من مصادرها وعدم نشر مثل هذه الأمور قبل التحقق من صحة الادعاءات عن طريق النادى

وتؤكد اللجنة الثلاثية أن الإعلان عن أى تعاقد جديد سوف يعلن من خلال المنصات الرسمية التابعة للنادى