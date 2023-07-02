خبير يشيد بجهود الدولة في تطوير الأماكن الأثرية الإسلامية

قال جمال عبد الرحيم، أستاذ الآثار، إن الدولة متمثلة في المجلس الأعلى للأثار ووزارة السياحة أولوا قطاع الآثار اهتماما كبيرا.



وأضاف جمال عبد الرحيم، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج إكسترا اليوم، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن هناك طفرة كبيرة في ترميم الآثار الإسلامية، وذلك بغرض توسع المجال السياحي في مصر، والسياحة الثقافية الأثرية.

وأوضح أنه تم الانتهاء من ترميم العديد من الآثار الإسلامية، مثل مسجد الظاهر بيبرس، بالإضافة إلى تطوير مجمع الأديان، ومحيط مسجد عمرو بن العاص.



وأكمل: يتم الآن تطوير وتنظيف ميدان القلعة والمساجد المتواجدة داخله، لتحويله إلى مزار سياحي.