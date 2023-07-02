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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس تشكيل عصابي تخصص في تزوير العملات النقدية في عين شمس

صدى البلد

قررت جهات التحقيق حبس تشكيل عصابي 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهم لاتهامهم بتزوير العملات النقدية في عين شمس.

وكان ألقى رجال أمن القاهرة القبض علي تشكيل عصابى بعين شمس تخصص نشاطه فى اصطناع وتزوير العملات النقدية ، تمت عملية الضبط في إطار توجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة .

تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من "عامل بسوبر ماركت" بتضرره من أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة الجيزة لحضـوره للمحل عمله محاولاً شراء بعض المنتجات بإستخدام عملات مُقلدة .

وبالانتقال تم ضبط المذكور وبتفتيشه عُثر بحوزته على (20) ورقة مالية فئة المائة جنيــه "مُقلدين" .

واعترف بتحصله عليها من أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة الجيزة ، وبإستهدافه أمكن ضبطه وبحوزته مبالغ مالية عملات "محلية ، وأجنبية "مقلدة".

وبمواجهته قرر بتحصله على العملات المقلدة المضبوطة من (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة البحيرة) وبإستهدافه تم ضبطه بمسكنه وبحوزته (كيسة كمبيوتر – 2 طباعة – 2 فلاشة) واعترف بتكوينه تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى إصطناع وتزوير العملات النقدية بقصد ترويجها بإستخدام الأدوات المضبوطة بمسكنه بالإشتراك مع (نجله ، مقيم بمحافظة الغربية) تم ضبطه وبمواجهته أيد ما سبق ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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