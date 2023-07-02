صلاح عبد الله: مصر في تطور مستمر منذ ثورة 30 يونيو

قال الفنان صلاح عبد الله، إن الدولة المصرية في تطور مستمر منذ ثورة 30 يونيو، وتتحرك نحو مستقبل متميز، معقبًا: "في حاجات كتير بتحصل في البلد، وهنشوف أثار الحاجات دي علينا وعلى أولادنا".



وتابع "صلاح عبد الله"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن الإعلام بكل أشكاله سواء صحافة أو تلفزيون أو راديو عليهم دور كبير في نشر التوعية بين الجيل الجديد، بأهمية ثورة 30 يونيو، مشيرًا إلى أنه يعتبر أن 30 يونيو يوم العبور الثاني لمصر بعد حرب السادس من أكتوبر، حيث عبر الشعب المصري من الظلام إلى النور ومن اليأس إلى الأمل، ومن الاحباط إلى التفاؤل.

وأضاف صلاح عبدالله، أن الذباب الالكتروني يقوم بالتطاول السُباب على أي شخص يتحدث إيجابيًا على ثورة 30 يونيو، اعتقادًا منهم بأن السُباب سيؤدي إلى تغاضي البعض عن الحديث عن انجازات ثورة 30 يونيو ، معقبًا: "سلاح الذباب الالكتروني هش وضعيف، ...لو حد معترض ممكن يتناقش ويقول رأيه، بدلاً من السباب"