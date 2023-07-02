عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صلاح عبد الله: مصر في تطور مستمر منذ ثورة 30 يونيو

الفنان صلاح عبد الله
الفنان صلاح عبد الله

قال الفنان صلاح عبد الله، إن الدولة المصرية في تطور مستمر منذ ثورة 30 يونيو، وتتحرك نحو مستقبل متميز، معقبًا: "في حاجات كتير بتحصل في البلد، وهنشوف أثار الحاجات دي علينا وعلى أولادنا". 

txt

حزين ومصدوم|صلاح عبد الله ناعياً رئيس شبكة قنوات النهار: وجعت قلبي قوي


وتابع "صلاح عبد الله"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن الإعلام بكل أشكاله سواء صحافة أو تلفزيون أو راديو عليهم دور كبير في نشر التوعية بين الجيل الجديد، بأهمية ثورة 30 يونيو، مشيرًا إلى أنه يعتبر أن  30 يونيو يوم العبور الثاني لمصر بعد حرب السادس من أكتوبر، حيث عبر الشعب المصري من الظلام إلى النور ومن اليأس إلى الأمل، ومن الاحباط إلى التفاؤل.
وأضاف صلاح عبدالله، أن الذباب الالكتروني يقوم بالتطاول السُباب على أي شخص يتحدث إيجابيًا على ثورة 30 يونيو، اعتقادًا منهم بأن السُباب سيؤدي إلى تغاضي البعض عن الحديث عن انجازات ثورة 30 يونيو ، معقبًا: "سلاح الذباب الالكتروني هش وضعيف، ...لو حد معترض ممكن يتناقش ويقول رأيه، بدلاً من السباب" 

صلاح عبد الله ثورة 30 يونيو اخبار صلاح عبد الله اخبار التوك شو أخبار التوك شو اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم يفجر مفاجأة حول امتحان الكيمياء للثانوية العامة

فضيحة .. أحمد سعد ومنظمة حفلته بتونس يتبادلان الألفاظ على الهواء.. فيديو

الحزن ضيع صوتها.. مذيعة شهيرة فقدت النطق لسبب نفسي وهذه روشتة العلاج

نموذج إجابة امتحان الفيزياء 2023 .. خبر عاجل بشأنه الآن

للتخفيف عن المواطنين.. أحمد موسى يناشد الحكومة هذا الأمر على الهواء

على طريقة إمام عاشور.. خالد الغندور يسخر من انتقال رمضان صبحي للأهلي

اخرسي.. أحمد سعد يهين منظمة حفلته بعد تقاضيه 80 ألف دولار في ساعة غنا| القصة الكاملة

كلمة واحدة أغضبت التوانسة.. هل أخطأ أحمد سعد عندما قال لمنظمة الحفل اسكتي؟

موضوعات متعلقة

برسائل مؤثرة .. صلاح عبد الله وعمرو محمود ياسين يودعان المخرج إيهاب أبو زيد

ترشيحاتنا

كم نقطة تفصل الأهلي عن اللقب رقم 43 في تاريخه؟

القومي لحقوق الإنسان: مصر شهدت نقلة غير مسبوقة بالملف بعد 30 يونيو

سيطرة كاملة.. تحرك عاجل من بوتين ضد مجموعة فاجنر

تفاصيل إضافة 28 قاطرة جديدة لأسطول قناة السويس

جاك دورسي يخرج عن صمته ويعقب على قرارات إيلون ماسك بتقييد مشاهدة التغريدات

بعد فوزه بجائزة الدولة التقديرية بالعلوم .. عبد الحارث: كنت في منتهى السعادة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احتفالات ثقافة بني سويف بذكرى ثورة 30 يونيو|صور

أهمها التوت.. تعرف على الأطعمة التي تخفض ضغط الدم

رجعت في كلامها.. لن تتوقع ما فعلته رضوى الشربيني بعد تصريح الخروف

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء جوز الهند؟

فيديو

ناقد: ياسمين صبري مشروع فتاة أحلام ولكنها لا تملك القدرة على تقديم الكوميديا

حادثة تثير الدهشة والعجب.. جزائري يستعيد بصره وهو ساجد

فرصة ما تتعوضش.. الإسكان: طرح شقق جديدة بالتقسيط في 4 مدن

أنا حي.. فيس بوك يعلن وفاة فنان مصري وهو على قيد الحياة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ