حزين ومصدوم|صلاح عبد الله ناعياً رئيس شبكة قنوات النهار: وجعت قلبي قوي

نعى الفنان صلاح عبد الله المخرج الكبير إيهاب أبو زيد رئيس شبكة تليفزيون النهار، الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة، إثر إصابته بأزمة قلبية.

وكتب صلاح عبدالله عبر حسابه علي فيسبوك "حزين ومصدوم ومش مصدق ومش عايز أصدق وعمال أسمع الڤويس اللي بعتهولي في العيد وأبكي…وجعت قلبي قوي ياحبيبي، أرجوكم أرجوكم أرجوكم الدعاء للمخرج الكبير ومدير التصوير ورئيس شبكة تليفزيون النهار ‎إيهاب أبوزيد"

وشغل "أبو زيد" عدة مناصب منهم بينها رئيسا لقناة المحور، ثم المدير التنفيذي لقناة DMC ومديرا لإدارة الإنتاج الفني لقنوات الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية وله خبرة كبيرة في مجال إخراج البرامج التليفزيونية تمتد لأكثر من عشرين عامًا فى مصر والوطن العربى عبر تاريخه المهني.