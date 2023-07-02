عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العائلات الإيطالية تخفض من إنفاقها على الغذاء وسط تزايد الأسعار

ايطاليا
ايطاليا

تكافح الأسر في إيطاليا لتدهور مستويات المعيشة بسبب التضخم، الذي تعاني منه أوروبا منذ أن فرضت عقوبات على روسيا العام الماضي.

وخفضت الأسر الإيطالية من إنفاقها على الغذاء بسبب ارتفاع التضخم، وفقًا للاتحاد العام للصناعة الإيطالية (Confindustria).

ويكشف التقرير عن انخفاض كبير في نفقات البقالة المنزلية ، مع انخفاض بنسبة 3.7٪ في عام 2022 وانخفاض مقلق بنسبة 8.7٪ في الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بالربع الأول من عام 2021.
 

وذكر الاتحاد العام للصناعة الايطالية 'لقد أصبح هذا عبئًا على الاستهلاك الكلي ، نظرًا لأن الإنفاق على الغذاء يمثل 14٪ من جميع النفقات ، ويحتل المرتبة الثانية بعد الإنفاق على الإسكان والمياه والطاقة (23٪) .

بالإضافة إلى ذلك ، أظهر تقرير صادر عن الاتحاد الوطني للمستهلكين (UNC) في مايو أن 35.1٪ من الأسر الإيطالية شهدت تراجعًا في مستويات المعيشة خلال العام الماضي ، مقارنة بـ 30.5٪ في عام 2021.

وتسلط دراسة جامعة الأمم المتحدة الضوء على أنه بالنسبة للعائلات التي لديها طفلان، فإن معدل التضخم البالغ 7.7٪ اعتبارًا من مايو سيؤدي إلى فواتير سنوية إضافية بقيمة 2306 يورو (2515 دولارًا أمريكيًا). من هذا المبلغ ، سيتم تخصيص 1015 يورو للأغذية والمشروبات، بينما سيغطي 1062 يورو المنتجات الأساسية الأخرى في سلة المستهلك الخاصة بهم.

ووصف ماسيميليانو دونا ، رئيس الاتحاد الوطني للمستهلكين (UNC) ، التقرير بأنه 'مثير للقلق' ، وأشار كذلك إلى أن 'الإيطاليين يتبعون نظامًا غذائيًا قسريًا بسبب التضخم المرتفع'.

وتشير دونا إلى أن هذا الوضع لا يؤثر فقط على الأفراد ولكن له أيضًا آثار سلبية خطيرة على النمو الاقتصادي لإيطاليا. مع الاستهلاك الذي يمثل 60 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، إذا كان الإيطاليون غير قادرين على الشراء، فإنه يؤدي إلى انخفاض مبيعات التجار وانخفاض الإنتاج للشركات.

ولاحظت UNC سابقًا اتجاه انخفاض استهلاك الغذاء في إيطاليا خلال الوباء ، حيث انخفضت المشتريات بنسبة 4.4٪ في يناير 2023 مقارنة بالعام السابق وبنسبة 6.3٪ مقارنة بالشهر نفسه في عام 2021. ويسلط هذا الاتجاه الضوء على التحديات المتزايدة الإيطالية تواجه الأسر في الحفاظ على مستويات استهلاكهم الغذائي.

ووفقًا للتقديرات الأولية للمعهد الوطني الإحصائي (ISTAT) ، تباطأ معدل التضخم في إيطاليا في يونيو 2023. ظل مؤشر أسعار المستهلك للأمة بأكملها (NIC) دون تغيير مقارنة بالشهر السابق ولكنه ارتفع بنسبة 6.4٪ سنويًا ، أي أقل من 7.6٪. ٪ مسجلة في مايو.

وأضافت دونا 'لا يمكن بالضرورة النظر إلى البيانات المتعلقة بأولئك الذين يعتبرون وضعهم مستقرًا من منظور إيجابي. بشكل عام، يندرج جميع أولئك الذين بالكاد يستطيعون تغطية نفقاتهم في عامي 2021 و2022 تحت هذا التعريف. لذلك لا يوجد سبب للشعور بالسعادة '.

ومع ذلك ، لا تزال هناك مساهمة تصاعدية في معدل التضخم من أسعار المواد الغذائية غير المصنعة. وبلغ معدل التضخم الأساسي، باستثناء الطاقة والمواد الغذائية غير المصنعة، 5.6٪.

ويشير هذا إلى أنه في حين كان هناك تباطؤ في التضخم ، استمرت أسعار البقالة والأغذية غير المصنعة في الارتفاع ، وإن كان ذلك بمعدل أقل قليلاً من الشهر السابق.

تسلط هذه النتائج الضوء على أسباب وتأثيرات الوضع الاقتصادي في إيطاليا. أدى الجمع بين التضخم المرتفع ، لا سيما في أسعار الطاقة ، وزيادة تكاليف السلع والخدمات الأساسية إلى وضع عبء مالي كبير على الأسر الإيطالية. 

وأدى ذلك إلى انخفاض الإنفاق على الغذاء، مما أثر على كل من الأفراد والاقتصاد بشكل عام.

ارتفاع التضخم استهلاك الغذاء الاتحاد الوطني ألاسكا السلع والخدمات انخفاض كبير المياه والطاقة النمو الاقتصادي عقوبات على روسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم يفجر مفاجأة حول امتحان الكيمياء للثانوية العامة

كم نقطة تفصل الأهلي عن اللقب رقم 43 في تاريخه؟

نموذج إجابة امتحان الفيزياء 2023 .. خبر عاجل بشأنه الآن

سيطرة كاملة.. تحرك عاجل من بوتين ضد مجموعة فاجنر

على طريقة إمام عاشور.. خالد الغندور يسخر من انتقال رمضان صبحي للأهلي

الحزن ضيع صوتها.. مذيعة شهيرة فقدت النطق لسبب نفسي وهذه روشتة العلاج

للتخفيف عن المواطنين.. أحمد موسى يناشد الحكومة هذا الأمر على الهواء

اخرسي.. أحمد سعد يهين منظمة حفلته بعد تقاضيه 80 ألف دولار في ساعة غنا| القصة الكاملة

موضوعات متعلقة

دير شبيجل: مشروع الدبابات الألمانية البولندية إلى أوكرانيا لم يتحرك قدمًا

الحكومة النمساوية تتخذ إجراءات لحماية البعثات الأوكرانية والروسية

الناتو يتلقى ضخًا نقديًا بعد استفزاز روسيا في حرب بالوكالة بـ أوكرانيا | تقرير

إيران تحذر مواطنيها من السفر إلى فرنسا

مؤسف وخطير .. بنس يحث بايدن على التوقف عن السعي للتوصل لاتفاق نووي مع إيران

روسيا: كييف فقدت 150 شخصا على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه

إسرائيل تعتزم شراء 25 طائرة إف -35 من أمريكا بـ3 مليارات دولار

التعاون الإسلامي تدعو لاتخاذ "تدابير جماعية" ضد تكرار تدنيس المصحف

ترشيحاتنا

لحظة مغادرة رئيس الوزراء للأراضي السعودية عقب اتمام مناسك الحج.. فيديو

مصدر امنى : مرتكب حادث تصادم القاهرة الجديدة ليس ضابط شرطة

أخبار التوك شو ..أحمد موسى يناشد الحكومة بهذا الأمر ويحذر هؤلاء علي الهواء..وتفاصيل إضافة 28 قاطرة جديدة لأسطول قناة السويس

أحمد عاطف: لعبنا للفوز على الأهلي.. وهدفي في شباك الشناوي صحيح

هتاف جماعي ورسالة للخطيب| فرمان من مدرجات الأهلي بشأن إمام عاشور

تطورات خطيرة بشأن هجوم أوكرانيا المضاد ضد روسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احتفالات ثقافة بني سويف بذكرى ثورة 30 يونيو|صور

أهمها التوت.. تعرف على الأطعمة التي تخفض ضغط الدم

رجعت في كلامها.. لن تتوقع ما فعلته رضوى الشربيني بعد تصريح الخروف

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء جوز الهند؟

فيديو

ناقد: ياسمين صبري مشروع فتاة أحلام ولكنها لا تملك القدرة على تقديم الكوميديا

حادثة تثير الدهشة والعجب.. جزائري يستعيد بصره وهو ساجد

فرصة ما تتعوضش.. الإسكان: طرح شقق جديدة بالتقسيط في 4 مدن

أنا حي.. فيس بوك يعلن وفاة فنان مصري وهو على قيد الحياة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ