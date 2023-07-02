العائلات الإيطالية تخفض من إنفاقها على الغذاء وسط تزايد الأسعار

تكافح الأسر في إيطاليا لتدهور مستويات المعيشة بسبب التضخم، الذي تعاني منه أوروبا منذ أن فرضت عقوبات على روسيا العام الماضي.

وخفضت الأسر الإيطالية من إنفاقها على الغذاء بسبب ارتفاع التضخم، وفقًا للاتحاد العام للصناعة الإيطالية (Confindustria).

ويكشف التقرير عن انخفاض كبير في نفقات البقالة المنزلية ، مع انخفاض بنسبة 3.7٪ في عام 2022 وانخفاض مقلق بنسبة 8.7٪ في الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بالربع الأول من عام 2021.



وذكر الاتحاد العام للصناعة الايطالية 'لقد أصبح هذا عبئًا على الاستهلاك الكلي ، نظرًا لأن الإنفاق على الغذاء يمثل 14٪ من جميع النفقات ، ويحتل المرتبة الثانية بعد الإنفاق على الإسكان والمياه والطاقة (23٪) .

بالإضافة إلى ذلك ، أظهر تقرير صادر عن الاتحاد الوطني للمستهلكين (UNC) في مايو أن 35.1٪ من الأسر الإيطالية شهدت تراجعًا في مستويات المعيشة خلال العام الماضي ، مقارنة بـ 30.5٪ في عام 2021.

وتسلط دراسة جامعة الأمم المتحدة الضوء على أنه بالنسبة للعائلات التي لديها طفلان، فإن معدل التضخم البالغ 7.7٪ اعتبارًا من مايو سيؤدي إلى فواتير سنوية إضافية بقيمة 2306 يورو (2515 دولارًا أمريكيًا). من هذا المبلغ ، سيتم تخصيص 1015 يورو للأغذية والمشروبات، بينما سيغطي 1062 يورو المنتجات الأساسية الأخرى في سلة المستهلك الخاصة بهم.

ووصف ماسيميليانو دونا ، رئيس الاتحاد الوطني للمستهلكين (UNC) ، التقرير بأنه 'مثير للقلق' ، وأشار كذلك إلى أن 'الإيطاليين يتبعون نظامًا غذائيًا قسريًا بسبب التضخم المرتفع'.

وتشير دونا إلى أن هذا الوضع لا يؤثر فقط على الأفراد ولكن له أيضًا آثار سلبية خطيرة على النمو الاقتصادي لإيطاليا. مع الاستهلاك الذي يمثل 60 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، إذا كان الإيطاليون غير قادرين على الشراء، فإنه يؤدي إلى انخفاض مبيعات التجار وانخفاض الإنتاج للشركات.

ولاحظت UNC سابقًا اتجاه انخفاض استهلاك الغذاء في إيطاليا خلال الوباء ، حيث انخفضت المشتريات بنسبة 4.4٪ في يناير 2023 مقارنة بالعام السابق وبنسبة 6.3٪ مقارنة بالشهر نفسه في عام 2021. ويسلط هذا الاتجاه الضوء على التحديات المتزايدة الإيطالية تواجه الأسر في الحفاظ على مستويات استهلاكهم الغذائي.

ووفقًا للتقديرات الأولية للمعهد الوطني الإحصائي (ISTAT) ، تباطأ معدل التضخم في إيطاليا في يونيو 2023. ظل مؤشر أسعار المستهلك للأمة بأكملها (NIC) دون تغيير مقارنة بالشهر السابق ولكنه ارتفع بنسبة 6.4٪ سنويًا ، أي أقل من 7.6٪. ٪ مسجلة في مايو.

وأضافت دونا 'لا يمكن بالضرورة النظر إلى البيانات المتعلقة بأولئك الذين يعتبرون وضعهم مستقرًا من منظور إيجابي. بشكل عام، يندرج جميع أولئك الذين بالكاد يستطيعون تغطية نفقاتهم في عامي 2021 و2022 تحت هذا التعريف. لذلك لا يوجد سبب للشعور بالسعادة '.

ومع ذلك ، لا تزال هناك مساهمة تصاعدية في معدل التضخم من أسعار المواد الغذائية غير المصنعة. وبلغ معدل التضخم الأساسي، باستثناء الطاقة والمواد الغذائية غير المصنعة، 5.6٪.

ويشير هذا إلى أنه في حين كان هناك تباطؤ في التضخم ، استمرت أسعار البقالة والأغذية غير المصنعة في الارتفاع ، وإن كان ذلك بمعدل أقل قليلاً من الشهر السابق.

تسلط هذه النتائج الضوء على أسباب وتأثيرات الوضع الاقتصادي في إيطاليا. أدى الجمع بين التضخم المرتفع ، لا سيما في أسعار الطاقة ، وزيادة تكاليف السلع والخدمات الأساسية إلى وضع عبء مالي كبير على الأسر الإيطالية.

وأدى ذلك إلى انخفاض الإنفاق على الغذاء، مما أثر على كل من الأفراد والاقتصاد بشكل عام.