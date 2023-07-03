بينهما 26 عاما وأنجبا 5 أطفال.. أمريكيان يثيران الجدل بشأن حياتهما

منذ 25 عاما التقت شابة أمريكية تبلغ من العمر 20 عاما وتعمل في البريد برجل يبلغ من العمر 46 عاما ليقعا في حب بعضهما البعض ويقررا الزواج الذي نتج عنه إنجاب 5 أطفال.

قررت الزوجة أليسون، 45 عاما، وبن هورنسبي، 71 عاما اللذين تزوجا في عام 1998 الكشف عما تعرضا له خلال فترة زواجها حاليا، وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل” اليوم الاثنين.

قصة زواج

كشف الزوجان أنهما ما زالا يواجهان الكثير من التعليقات السلبية حول علاقتها بسبب فارق العمر بينهما من أصدقائها لافتين إلى ترحيب عائلتها بالأمر منذ البداية بعكس الأصدقاء والغرباء.

وقال الزوج: “كان أكبر تحدٍ لنا هو تربية أطفالنا الخمسة، إنجاب ثلاثة توائم وتوأم يتطلب الكثير من المجهود، لكننا نقوم بذلك معا”.

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