من الدبلوم للدكتوراه.. قصة سيدة استكملت دراستها بعد 30 سنة زواج| فيديو

قالت أمل مختار الحاصلة على الدكتوراه بعد 30 عاما من شهادة الدبلوم، أنها تزوجت قبل ظهور نتيجة الدبلوم، مضيفة أنها كانت تريد أن تستكمل تعليمها فى بداية زواجها ولكن زوجها رفض هذه الفكرة وكان وقتها عمرها ١٨ عاما.

وأكملت، "مختار" خلال لقائها ببرنامج " ٨ الصبح" المذاع على فضائية "الدي أم سي " أنها أنجبت خمسة أبناء واستبعدت فكرة تكملة التعليم، ولكنها ظلت محتفظة بالقراءة.

وأوضحت، أنها كانت تعمل لمدة 9 سنوات فى وزارة الزراعة، ولكنها قررت أن تكمل تعليمها حتي تحقق ذاتها فبدأت الالتحاق بمرحلة الأولى ثانوي قبل الالتحاق بالكلية، وأستدلت بأحد المعلمين ناصحا لها بألتحاقها بالتعليم المفتوح، بعدما حاولت آقناع زوجها بالالتحاق بالجامعة المفتوحة، مستكملة أنها لم تكمل تعليمها قبل زواجها، لأن والدها كان يريد أن يزوجها هي وأخواتها وكان يهتم بالزواج بشكل سريع أكثر من التعليم وهي تمتلك ل ٧ أخوات.



وأضافت، إيمان ابنة الحاصلة على الدكتوراه بعد ٣٠ عاما، أنها كانت تحفز والدتها على تكميل تعليمها والتحاقها بالتعليم المفتوح، منوها بأن والدتها كانت صغيرة فى السن مما ساعدها على اكمال تعليمها.