هدوء في الامتحانات.. 50 ألف طالب يؤدون امتحانات الدبلوم بالقاهرة

أدى اليوم الثلاثاء عدد (23233 ) طالبا وطالبة امتحانات الدبلومات التجارية، و2650 طالبا وطالبة امتحانات الفندقى، والصناعى 21994 طالبا وطالبة/ حيث يؤدى الطلاب إمتحاناتهم أمام (98) لجنة صناعي ، (69 ) لجنة تجاري ( 19) لجنة فندقي.

من جانبه تابع الدكتور خالد عبده مدير عام التعليم الفنى غرفة العمليات وفق توجيهات مدير المديرية وأجرى جولة لمتابعة سير الإمتحانات العملية والمعملية فى مدرسة/ الشهيد أحمد حسين فهمى پإدارة شرق مدينة نصر، حيث أكد سيادته على انتظام سير اللجان الإمتحانية العملية اليوم ومدى إلتزام المعلمين والطلاب وإنضباطهم داخل اللجان.

وأكد مدير التعليم الفنى بالقاهرة أن الأمتحانات تسير بصورة ميسرة للطلاب مع توفير كافة السبل التى تحقق الهدوء والأجواء الملائمة لأبنائنا الطلاب لأدائهم الأمتحانات العملية والمعملية.