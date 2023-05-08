عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إعلان جداول امتحانات التعليم المفتوح بحقوق عين شمس دور مايو 2023

كلية الحقوق جامعة
كلية الحقوق جامعة عين شمس

تستعد جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني، لإنهاء كافة الترتيبات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022 - 2023 بجميع كليات الجامعة ومعاهدها، بالإضافة إلى تحديد المواعيد النهائية وإعلان جداول الامتحانات، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية.

أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس، جداول امتحانات التعليم المفتوح دور مايو 2023.

وأكدت الكلية انها تكثف استعداداتها بعددا من التعليمات الهامة للطلاب استعدادا لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الثاني من حيث تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

txt

اليوم.. انطلاق جلسات دورة المحكمة التدريبية لطلاب حقوق عين شمس

txt

غدًا.. جامعة عين شمس تنظم معرض «الطالب المنتج» بمشاركة الأسر المنتجة

وأوضحت أنه لن يسمح بدخول اللجنة بعد مرور 15 دقيقة من بدء الوقت المحدد لموعد الامتحان، فضلا عن منع التدخين داخل اللجان نهائيا، وحظر دخول اللجنة بالموبايل أو أى أجهزة اتصال وأن من يخالف ذلك يعد قرينة على الغش والاخلال بنظام الامتحانات، فضلا عن منع دخول أى كتب أو مذكرات أو أوراق ذات صلة بالامتحان.

وكان قد نظمت كلية الحقوق جامعة عين شمس نموذجاً لمحاكاة محكمة الأسرة وذلك بالتنسيق مع إدارة رعاية الشباب بالكلية واللجنة العلمية، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة،الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وبدأت المرافعات بالكلمة الافتتاحية  الدكتور محمد صافي عميد الكلية، وبحضور وتواجد كل من  وكلاء الكلية  الدكتور محمد إبراهيم الشافعي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب،  الدكتور ياسين الشاذلي وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث،  الدكتور أحمد ديهوم وكيل الكلية لشئون المجتمع وتنمية البيئة.

وتولي  إدارة الكلية تولي اهتماماً خاصاً بأنشطة الطلابية وبكافة نماذج المحاكاة لما تكسبه للطالب من مهارات عملية وتأهله لسوق العمل.

جداول امتحانات التعليم المفتوح إمتحانات التعليم المفتوح التعليم المفتوح كلية الحقوق جامعة عين شمس دور مايو 2023 امتحانات الفصل الدراسي الثاني Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتشتمت واتسبّيت| قصة صورة وضعت لاعب الأهلي في مرمى غضب الجماهير.. تفاصيل

السوبر الجديد.. بشرى سارة لعشاق الزمالك بعد انسحابه أمام الأهلي

لو دا محصلش هعتزل | تصريح ناري من نجم الزمالك لهذا السبب

أمطار ورياح .. تحذير عاجل من الأرصاد

إجراء عاجل من الأهلي تجاه حسين الشحات| تفاصيل

أخبار الأهلي| تجديد عقد الشحات.. تخفيض عقوبة كهربا.. والسوبر بدون عقوبات

سيتكبدون خسائر فادحة| تحذيرات للمتعاملين بالدولار في السوق السوداء ومؤشرات تراجع "الأخضر"

الزمالك اليوم.. حسم مصير 5 نجوم.. وبشرى سارة في السوبر المصري

موضوعات متعلقة

تعرف علي جداول امتحانات الدراسات العليا بـ كلية الحقوق جامعة عين شمس

بدء التقديم لمرحلة الدراسات العليا بـ"تمريض عين شمس"

خبير يكشف أهمية تفعيل دور المدارس في مواجهة مخاطر الألعاب الإلكترونية

تعرف على تفاصيل جائزة مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية

ترشيحاتنا

لتصديره إلى أوروبا.. مصر توافق على بناء خط أنابيب إسرائيلي للغاز الطبيعي

حقيقة وجود أوفر برايس على الأجهزة الكهربائية.. فيديو

زوجة حسن شاكوش تتخذ إجراءات تصعيدية ضد مطرب المهرجانات.. تفاصيل

1.1 مليار جنيه إجمالي الضرائب والرسوم المحصلة بجمارك دمياط خلال إبريل 2023

بحضور بوتين.. الكرملين يكشف استعدادات روسيا لموكب النصر

الحرب الأوكرانية والاستيراد.. أسامة أبوالمجد: أسعار السيارات لن تنخفض مجددا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزها الحموضة.. علامات مبكرة للإصابة بسرطان المريء

أغلقت فتحة الفستان..شاهد دنيا سمير غانم باطلالة تكلفتها فوق ال 30 الف جنيه

في زيارتها مستشفى بروك بـ السيدة زينب| قصة حمار تعاطفت معه ملكة بريطانيا

مئة ومائة جنيه.. سبب وجود نسختين من ورقة الـ100 جنيه في مصر

فيديو

هددوني بابني.. ميار الببلاوي تبرئ وفاء مكي من تعذيب خادمتيها بعد 23 عاما

رد الحكومة على البنك الدولي | و30 نقطة تثبت قوة الاقتصاد المصري ..فيديو

3 سبائك لمرة واحدة.. ضوابط استيراد الذهب بدون جمارك

مرضها يمنعها من الزواج ومش هقدر أقول سبب الانفصال.. تصريحات صادمة لطليق زوجة حسن شاكوش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ