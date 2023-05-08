إعلان جداول امتحانات التعليم المفتوح بحقوق عين شمس دور مايو 2023

تستعد جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني، لإنهاء كافة الترتيبات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022 - 2023 بجميع كليات الجامعة ومعاهدها، بالإضافة إلى تحديد المواعيد النهائية وإعلان جداول الامتحانات، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية.

أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس، جداول امتحانات التعليم المفتوح دور مايو 2023.

وأكدت الكلية انها تكثف استعداداتها بعددا من التعليمات الهامة للطلاب استعدادا لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الثاني من حيث تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

وأوضحت أنه لن يسمح بدخول اللجنة بعد مرور 15 دقيقة من بدء الوقت المحدد لموعد الامتحان، فضلا عن منع التدخين داخل اللجان نهائيا، وحظر دخول اللجنة بالموبايل أو أى أجهزة اتصال وأن من يخالف ذلك يعد قرينة على الغش والاخلال بنظام الامتحانات، فضلا عن منع دخول أى كتب أو مذكرات أو أوراق ذات صلة بالامتحان.

وكان قد نظمت كلية الحقوق جامعة عين شمس نموذجاً لمحاكاة محكمة الأسرة وذلك بالتنسيق مع إدارة رعاية الشباب بالكلية واللجنة العلمية، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة،الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وبدأت المرافعات بالكلمة الافتتاحية الدكتور محمد صافي عميد الكلية، وبحضور وتواجد كل من وكلاء الكلية الدكتور محمد إبراهيم الشافعي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور ياسين الشاذلي وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، الدكتور أحمد ديهوم وكيل الكلية لشئون المجتمع وتنمية البيئة.

وتولي إدارة الكلية تولي اهتماماً خاصاً بأنشطة الطلابية وبكافة نماذج المحاكاة لما تكسبه للطالب من مهارات عملية وتأهله لسوق العمل.