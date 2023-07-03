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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح يشارك صوراً من عطلته الصيفية| شاهد

صدى البلد

شارك محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الانجليزي، صوراً عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر محمد صلاح على شاطئ البحر، مستمتعاً بأجواء صيفية من عطلته، وتفاعل معه جمهوره ومحبيه.


من جانب آخر، رغم أنه لم يتم الإعلان رسميا حتى الآن عن رحيل محمد صلاح، إلا أن بعض الجماهير تنبأت بهذه الخطوة بعد تعاقد ليفربول مع بديله، الأمر الذي رآه البعض ضوء أخضر من الإدارة لرحيل اللاعب.

وتعددت الأنباء والتقارير الصحفية الأجنبية والعربية عن اقتراب رحيل محمد صلاح عن فريق الريدز والاحتراف في فريق آخر.

يأتي ذلك بالتزامن مع العروض الأوروبية والخليجية التي تم تقديمها لصلاح من أجل مغادرة ليفربول، خاصة في ظل الأداء السيئ الذي قدمه الفريق الموسم المنصرم.

يذكر أن فريق ليفربول أنهى موسمه في المركز الخامس ولم يتمكن من تحقيق أي بطولة خلال الموسم، كما فشل في التأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد.

أجواء صيفية التواصل الاجتماعي انستجرام رحيل محمد صلاح محمد صلاح وليفربول

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