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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عودة أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى القاهرة

صدى البلد

يعود، اليوم الاثنين، أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى القاهرة، من محافظات الجيزة والإسماعيلية والمنوفية وعددهم 500 حاج من مطار جدة إلى القاهرة.

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إن المؤسسة القومية لتيسير الحج وضعت جداول التفويج قبل بدء موسم الحج ، وتقوم على تقسيم حجاج الجمعيات الأهلية وعددهم 5250 حاجا إلى مجموعتين؛ المجموعة الأولى تبدأ من المدينة المنورة، ثم تسافر إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج، على أن تسافر مباشرة عقب انتهاء المناسك إلى القاهرة من مطار جدة، أما المجموعة الثانية، فتبدأ رحلتها من مكة المكرمة، ثم تسافر إلى المدينة المنورة عقب أدائها مناسك الحج، على أن تعود إلى القاهرة من مطار المدينة المنورة.

فيما قال أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية إن إدارة البعثة بدأت في تفويج المجموعة التي بدأت رحلتها من مكة المكرمة، إلى المدينة المنورة، أمس الأحد وعددهم يبلغ 685 حاجا، وهم حجاج محافظات القاهرة وجنوب سيناء والفيوم والقليوبية، على أن يتم استكمال تفويجهم تواليا إلى المدينة المنورة.

التنسيق مع شركة مصر للطيران

وأضاف عبد الموجود أن البعثة نسقت مع شركة مصر للطيران لنقل حجاجنا العائدين إلى القاهرة وتفويجهم للمطار قبل موعد السفر وفقا للوقت المحدد من قبل شركة مصر للطيران، كما توفّر البعثة خدمة نقل الحقائب للحجاج منذ خروجهم من الغرف، وحتى استلامها في مقرات المدينة المنورة أو جدة.

وفي وقت سابق أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، تسير 15 رحلة جوية، السبت؛ لإعادة حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن، وذلك مع بداية انطلاق الجسر الجوي لعودة الحجاج.

وتنقل مصر للطيران، الحجاج من مطاري جدة والمدينة، بواقع 10 رحلات جدة - القاهرة و5 رحلات المدينة - القاهرة، لعودة حجاج بعثة وزارة السياحة والأثار ووزارة النقل والمواصلات وحجاج قرعة القاهرة وتضامن المؤسسة والترانزيت والسياحة وحج أجانب وأفراد وتأشيرات العمل.

وقالت شركة مصر للطيران - في بيان اليوم الأربعاء - بأن الحجاج الذين يحملون تذكرة (مصر للطيران)، وتكون رحلة عودتهم من MS، ويليها ثلاثة أرقام، سيكون إقلاع رحلتهم من مطار الملك عبد العزيز آل سعود الدولي، الصالة الشمالية، أما الحجاج الذين يحملون تذكرة (مصر للطيران)، وتتكون رحلة عودتهم من MS ويليها أربعة أرقام، فسيكون إقلاع رحلتهم من مدينة الحجاج بجدة.

أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية القاهرة التضامن التضامن الاجتماعي مصر للطيران

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