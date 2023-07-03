بوتين يهنئ لوكاشينكو بمناسبة عيد استقلال بيلاروسيا

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، بمناسبة عيد استقلال بيلاروسيا، الذي يوافق اليوم الإثنين.

ونقلت وكالة “رويترز” للأنباء عن الكرملين قوله في بيان إن بوتين هنأ لوكاشينكوبعيد استقلال بيلاروسيا.

وفي تطور آخر، قال سفير روسيا في كوبا إن بوتين تلقى دعوة لزيارة البلاد، لكن من السابق لأوانه الحديث عن الاستعدادات لمثل هذه الرحلة.

وأجرى بوتين ، رحلات محدودة خارج روسيا في السنوات الأخيرة، لكنه دعا لحضور قمة بريكس في جنوب إفريقيا، كما تلقى دعوة إلى بكين ردًا على رحلة الرئيس الصيني شي جين بينج إلى موسكو.