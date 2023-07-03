ضبط 25 شيكارة دقيق مدعم و7 آلاف و500 لتر مواد بترولية بالمنوفية

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن ضبط 25 شيكارة دقيق بلدى مدعم مخصص للمخابز البلدية بنواحي سمادون وشنشور بمركز أشمون قبل بيعهم بالسوق السوداء.

وأشار إلى أنه تم أيضا التحفظ على 7 ألاف و545 لتر مواد بترولية بمحطة تموين سيارات بمركز تلا بقصد الاستيلاء على الدعم والتربح بدون وجه حق، وتم تحرير محاضر جنح بتلك الوقائع وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظاً على حقوق المواطنين وحمايتهم من التلاعب.

جاء ذلك خلال الحملات اليومية المكثفة التى شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية على مدار يومين متتاليين للمرور على المنشآت التموينية والمحلات العامة والمخابز بدائرة المحافظة وذلك بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة .



كما أشار محافظ المنوفية إلى أن الأجهزة الرقابية بمديرية التموين وبالتعاون الكامل مع الوحدات المحلية والجهات الأمنية تمكنت خلال تلك الحملات من تحرير (362) محضر تموينى متنوع مابين (212) محضر مخالفات مخابز و (150) محضر أسواق لوجود مخالفات نقص وزن وتجميع وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة وبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار.

وأكد على مواصلة اللجان التفتيشية جهودها فى تشديد الرقابة الصارمة على المنشآت التموينية والمخابز وسلاسل السوبر ماركت ومحلات بيع الجملة والتجزئة لحماية المستهلك وضبط المخالفين.

ووجه محافظ المنوفية وكيل وزارة التموين بإستمرار تفعيل غرفة العمليات بالمديرية وغرف العمليات بالإدارات التموينية وربطها بالغرفة المركزية بالديوان العام لتلقى شكاوى المواطنين والاطمئنان على الحالة التموينية بنطاق المحافظة.

وشدد على ضرورة بتكثيف الرقابة على الأسواق للتأكد من توافر السلع الغذائية وضبط الأسعار، مؤكداً أن الدولة بجميع أجهزتها تسعى إلى الحفاظ على إستقرار توافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة حفاظاً على حقوق المواطنين.