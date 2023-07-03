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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تضامن المنوفية: 2 مليون جنيه لمجابهة آثار النكبات والكوارث الطبيعية

وكيل مديرية التضامن
وكيل مديرية التضامن الاجتماعي في المنوفية

قال إمام فوزى مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية، والمشرف العام على مركز الإغاثة، إنه تم تعزيز بند الإغاثة بمبلغ 2 مليون جنيه، لمجابهة الآثار المترتبة على النكبات والكوارث الطبيعية دعما للأسر المضارة للتخفيف من الآثار المترتبة عن هذه الحوادث، من خلال صرف المساعدات الإنسانية لحالات الوفاة والإصابة وكذلك تعويضات خسائر الممتلكات.

وأوضح مدير المديرية، أنه فى ظل توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون بتكاتف كافة الجهود من خلال دعم صندوق المحافظة، ومؤسسات المجتمع الأهلى من مؤسسات وجمعات أهلية فى منظومة تمثل شراكة داعمة للتخفيف من آثار هذه الحوادث.

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ومن جانبه أوضح أحمد عزام مدير إدارة الضمان ومدير مركز الإغاثة، أنه تم صرف مبلغ 2 مليون ونصف من بند الإغاثة للأسر المتضررة وفق القوانين والقرارات المنظمة، مشيرا إلى سرعة استجابة الوزارة لتعزيز بنود الإغاثة لمواجهة النكبات والكوارث نظرا لطبيعتها المفاجئة.

وأضاف أنه يوجد مركز إغاثة مجهز لحالات الإخلاء مزود بأسرة ومراتب وبطاطين وخيام وحمامات متنقلة، بالإضافة إلى المركز اللوجستى للهلال الاحمر المصرى وهناك لجان إغاثة بكافة الإدارات والوحدات الاجتماعية.

وأوضح أن هناك تدريبا عمليا سنويا بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبى وكافة الأجهزة التنفيذية للوقوف على جهازية أعمال الإغاثة من خلال التدريب العملى المشترك لمجابهة الازمات والنكبات والكوارث الطبيعة.
 

التضامن الاجتماعي التدريب العملى المجتمع الأهلي المساعدات الانسانية تضامن المنوفية مجابهة الأزمات

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