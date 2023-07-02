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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كوم تراب..القصة الكاملة لمأساة أسرة فقدت نجلها وزوجته في المنوفية بسبب سقوط منزلهم

انهيار منزل في المنوفية
انهيار منزل في المنوفية

يعيش الابن وزوجته ووالدته في منزل بسيط مكون من طابقين بالطوب اللبن ومسقوف بالاخشاب وقرر الابن ترميم المنزل بعد أن أصبح ايلا للسقوط إلا أن المنزل انهار فوق رأسه هو وزوجته ووالدته المسنة ليلقي الابن والزوجة مصرعهم تاركين اطفال صغار.

وشهدت قرية أبو عوالي بمركز اشمون في محافظة المنوفية انهيار منزل مكون من طابقين بالطوب اللبن ومسقوف بالاخشاب حيث لقي رجل وزوجته مصرعهم واصيبت والدته ونجلة شقيقته.

محافظ المنوفية يصدر قرارا باستكمال هدم المنزل المنهار في أشمون

مصرع زوجين وإصابة 2 في انهيار منزل بالمنوفية

انتشل الأهالي جثامين الابن والزوجة وسط حالة من الصراخ والعويل حيث تم نقل الجثامين الي مستشفي اشمون وكذلك المصابين لتلقي العلاج.

وسادت حالة من الحزن بين أبناء قرية أبو عوالي في انتظار جثامين الزوجين من أجل دفنها في مقابر الأسرة بالقرية.

وأصدر اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية بهدم المنزل المنهار فوق رؤوس أصحابه ومصرع زوجين وإصابة اثنين آخرين.

حيث تجري أعمال استكمال هدم المنزل المنهار من قبل مجلس المدينة حيث تم إصدار قرار بأن المنزل كان ايلا للسقوط.

يذكر أن زوجين قد لقوا مصرعهم وأصيب اثنين آخرين في انهيار منزل بالطوب اللبن وذلك أثناء قيامهم بترميمه.

حيث لقي صابر السيد علي 32 سنة وزوجته أمينة السيد الشافعي 30 سنة مصرعهما، وإصابة والدته حمدية علي حسن 55 سنة وحفيدتها روان عبد العزيز 12 سنة، والمنزل مكون من طابقين بالطوب اللبن ومسقوف بالاخشاب وحاول رب المنزل ترميمه وإجراء تعديلات فيه ولكنه انهار فوق رؤوسهم.

فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.

انهيار منزل في المنوفية
انهيار منزل في المنوفية
انهيار منزل في المنوفية
انهيار منزل في المنوفية
انهيار منزل في المنوفية
انهيار منزل في المنوفية
انهيار منزل في المنوفية
انهيار منزل في المنوفية
انهيار منزل في المنوفية
انهيار منزل في المنوفية
انهيار منزل في المنوفية
انهيار منزل في المنوفية
انهيار منزل في المنوفية
انهيار منزل في المنوفية
انهيار منزل في المنوفية
انهيار منزل في المنوفية
انهيار منزل في المنوفية
انهيار منزل في المنوفية
إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أشمون في محافظة المنوفية سقوط منزل محافظة المنوفية انهيار منزل اشمون

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