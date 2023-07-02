مصرع زوجين وإصابة 2 في انهيار منزل بالمنوفية

لقي زوجان مصرعهما وأصيب 2 آخرين في انهيار منزل بالطوب اللبن بقرية أبو عوالي بمركز اشمون في محافظة المنوفية.

تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة اشمون بانهيار منزل من الطوب اللبن بقرية أبو عوالي بمركز اشمون.

بالانتقال تبين مصرع السيد ع وزوجته أمينة.ا وأصابه والدته واحدي اقاربه عقب انهيار منزل علي مساحة 175 متر مشيد بالطوب اللبن وحاولوا إجراء فيه بعض التجديدات وترميمه فانهار عليهم.

وتم فرض كردون امني حول المنزل المنهار وتم نقل الجثث الي مستشفي اشمون وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.