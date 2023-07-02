محافظ المنوفية: رفع 49 ألف طن تراكمات قمامة ونواتج هدم

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أنه خلال شهر يونيو تم الإنتهاء من رفع أكثر من ( 49 ألف و 599) طن من مخلفات القمامة ونواتج الهدم بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة ، جاء ذلك وفق التقرير الشهرى الذى تلقاه المحافظ من وحدة المخلفات الصلبة بالديوان العام عن متابعة أعمال منظومة النظافة ونقل المخلفات والتراكمات من النقاط الوسيطة والمقالب العمومية إلى المدفن الصحي والتخلص منها بشكل آمن للإرتقاء بالمنظومة وتحسين البيئة .



وأكد محافظ المنوفية على أن هناك متابعات ميدانية للمنظومة ومراجعة دورية لعقود الجمع المنزلى بنواحي المحافظة لتقييم أداء الشركات العاملة في هذا المجال ومتابعة رفع تجمعات القمامة من صناديق القمامة أمام الوحدات السكنية والمحلات التجارية بنطاق المحافظة ، فضلا عن المتابعة المستمرة للسيارات المحملة بالتراكمات ومراجعة خطوط السير ومراقبة جميع الأوزان أثناء نقلها إلى المدفن الصحي والتأكد من تشميع السيارات جيداً حفاظاً على الطرق العامة والبيئة.



وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميداني بالشارع وتمهيد الطرق والشوارع الرئيسية والمتابعة اليومية لمنظومة النظافة ورفع تراكمات القمامة أولاً بأول ، مناشداً جموع المواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية وإلقاء القمامة في الأماكن المخصصة لها حفاظاً على المظهر الحضاري لشوارع المحافظة .