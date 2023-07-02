محافظ المنوفية يصدر قرارا باستكمال هدم المنزل المنهار في أشمون

أصدر اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية بهدم المنزل المنهار فوق رؤوس أصحابه ومصرع زوجين وإصابة اثنين آخرين وذلك في قرية عوالي بمركز اشمون في محافظة المنوفية.

حيث تجري أعمال استكمال هدم المنزل المنهار من قبل مجلس المدينة حيث تم إصدار قرار بأن المنزل كان ايلا للسقوط.

يذكر أن زوجين قد لقوا مصرعهم وأصيب اثنين آخرين في انهيار منزل بالطوب اللبن وذلك أثناء قيامهم بترميمه.

لقي صابر السيد علي 32 سنة وزوجته أمينة السيد الشافعي 30 سنة وإصابة والدته حمدية علي حسن 55 سنة وحفيدتها روان عبد العزيز 12 سنة، والمنزل مكون من طابقين بالطوب اللبن ومسقوف بالاخشاب وحاول رب المنزل ترميمه وإجراء تعديلات فيه ولكنه انهار فوق رؤوسهم.

فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.