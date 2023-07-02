رئيس جامعة المنوفية : نسعى لتحويل مستشفى الأورام إلى معهد قومي لرفع جودة الخدمات

أعلن الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية أنه نظرا لتزايد أعداد المترددين على مستشفي الأورام بالمستشفيات الجامعية وفي إطار الارتقاء بالخدمة الصحية التي تقدمها المستشفيان الجامعية، فإن الجامعة تسعى في المرحلة القادمة إلى تحويل قسم علاج الأورام ومستشفي علاج الأورام إلى معهد قومي للأورام او كلية مستقلة ، مشيرا إلى أن مجلس الجامعة قد وافق في جلسته الأخيرة على إنشاء معهد الأورام القومي بالجامعة والبدء فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع .



وأشار القاصد إلى أن الجامعة اعدت تصورا لإنشاء مبني معهد الأورام القومي يكمن في خلق محور حركة رئيسي يربط محورمعهد الكبد مع محور جمال عبد الناصر وعمل مدخل رئيسي للمجمع الطبي، من خلال دخول رئيسي عن طريق المحور الجديد .



وأوضح رئيس الجامعة أن مبني الأورام الجديد سيضم دور أرضي + 7 أدوار متكررة ، و يخصص الدور الأرضى لاستكمال منظومة الإستقبال بما يتلائم مع حجم المترديين على المركز مع عمل وحدات علاج اشعاعي حتى يتمكن المركز من أداء المهمة المطلوبة منه و إستكمال الخدمات التي يقدمها للمرضي ، بالإضافة إلي إنشاء غرف للمرضى وأماكن لتوفير الخدمات الغير متوفرة حاليا في المبنى القائم ، إلي جانب تخصيص عدد 3 أدوار مخصصة لوحدة علاج الأطفال .

واوضح القاصد أن مستشفى علاج الأورام والطب النووي بالمستشفيات الجامعية هي الوحيدة من نوعها فى المحافظة التي تقديم الخدمة الطبية المتقدمة في علاج مرضي الأورام بالمحافظة حيث انه يخدم محافظة المنوفية و 3 محافظات مجاورة بشكل أساسي ومرضي من مخافظات اخري متنوعة ، مشيراً إلى انه تم مؤخر بحضور اللواء إبراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية إفتتاح توسعات الجناح الغربى بالمستشفى الذي ساهم في زيادة السعة الإستيعابية بواقع 30 سرير موزعين على ثلاثة أدوار علوية إضافية ليصبح إجمالى عدد الأسرة 80 سرير ، فضلاً عن تقديم الخدمات الطبية وفق أحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة فى علاج الأورام.



واضاف القاصد، أنه سيتم العمل في المرحلة القادمة على زيادة أجهزة العلاج الإشعاعي إلي جانب البدء في إنشاء كلية جديدة لعلاج الأورام او معهد قومي بحثي للأورام يمنح شهادات علمية بالتوازي مع إنشاء المبني الجديد لعلاج الأورام ، موجها الشكر لكل الداعمين لمشروعات الجامعة من القيادات التنفيذية والتشريعية ورجال الأعمال .