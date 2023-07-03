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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تركوا طفلا عمره 40 يوما.. حلم الإنجاب بعد 12 سنة ضاع في انهيار منزل بالمنوفية

انهيار منزل في المنوفية
انهيار منزل في المنوفية

بعد 12 عاما من الزواج وعدم الإنجاب قرر الزوج بدء حياة جديدة مع زوجة جديدة وبعد الجواز بعام رزق الزوجين بطفل وكانت الفرحة تملأ المنزل وخاصة الزوج الذي حرم من الإنجاب 12 عاما.

 

ولكن كانت النهاية قريبة بانتهاء الفرح حيث انهار المنزل بعد 40 يوما من ولادة الطفل المنتظر منذ 12 عاما، وكانت النهاية بوفاة الزوجين وإنقاذ الطفل الرضيع ليواجه مصيره وحيدا دون والدين.

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تشييع جثماني زوجين لقيا مصرعهما في انهيار منزل بالمنوفية

البداية صباح الأحد عندما فوجئ الأهالي بانهيار منزل أكد جيرانهم حيث هرول الجميع من أجل إنقاذ الأسرة المكونة من الزوجين وام الزوج ونجله شقيقته وطفل رضيع ولكن كانت النهاية بوفاة الزوجين تحت الأنقاض وإصابة الام وحفيدتها، بينما كانت العناية الإلهية ترافق الرضيع حيث وضعته الام في مكان آمن وانهار أحد أجزاء المنزل بينما كان الرضيع في الجزء الذي لم ينهار.

اخذه الجيران حتي تسلمته أسرة الام المتوفاة ليواجه الرضيع مصيرا مجهولا دون أبوين.

وشيع العشرات من أهالي قرية أبو عوالي جثامين رجل وزوجته لقيا مصرعهم عقب انهيار منزلهم المشيد بالطوب اللبن والمسقوف بالاخشاب.
 

حيث ادي الاهالي صلاة الجنازة علي الجثامين وسط حالة من الحزن حيث تم تشييع الجثامين الي مثواهم الأخير بمقابر الأسرة بالقرية.

وشهدت قرية أبو عوالي بمركز اشمون في محافظة المنوفية انهيار منزل مكون من طابقين بالطوب اللبن ومسقوف بالاخشاب حيث لقي رجل وزوجته مصرعهم واصيبت والدته ونجلة شقيقته.

وانتشل الأهالي جثامين الابن والزوجة وسط حالة من الصراخ والعويل حيث تم نقل الجثامين الي مستشفي اشمون وكذلك المصابين لتلقي العلاج.

وأصدر اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية بهدم المنزل المنهار فوق رؤوس أصحابه ومصرع زوجين وإصابة اثنين آخرين.

حيث جرت أعمال هدم المنزل المنهار من قبل مجلس المدينة حيث تم إصدار قرار بأن المنزل كان ايلا للسقوط، وأصبح المنزل عبارة عن تراكمات من التراب.

ولقي صابر السيد علي 32 سنة وزوجته أمينة السيد الشافعي 30 سنة مصرعهما، وإصابة والدته حمدية علي حسن 55 سنة وحفيدتها روان عبد العزيز 12 سنة، والمنزل مكون من طابقين بالطوب اللبن ومسقوف بالاخشاب وحاول رب المنزل ترميمه وإجراء تعديلات فيه ولكنه انهار فوق رؤوسهم.

https://youtu.be/DKsbOFvl0eU

 

https://youtu.be/5cCe871e2xA

 

انهيار منزل في المنوفية
انهيار منزل في المنوفية
انهيار منزل في المنوفية
انهيار منزل في المنوفية
انهيار منزل في المنوفية
انهيار منزل في المنوفية
انهيار منزل في المنوفية
انهيار منزل في المنوفية
انهيار منزل في المنوفية
انهيار منزل في المنوفية
انهيار منزل في المنوفية
انهيار منزل في المنوفية
انهيار منزل في المنوفية
انهيار منزل في المنوفية
انهيار منزل في المنوفية
انهيار منزل في المنوفية
انهيار منزل في المنوفية
انهيار منزل في المنوفية
انهيار منزل في المنوفية
انهيار منزل في المنوفية
أشمون في محافظة المنوفية سقوط منزل صلاة الجنازة مستشفي أشمون محافظة المنوفية مركز اشمون انهيار منزل

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