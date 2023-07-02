تشييع جثماني زوجين لقيا مصرعهما في انهيار منزل بالمنوفية

شيع العشرات من أهالي قرية أبو عوالي بمركز أشمون في محافظة المنوفية، جثامني رجل وزوجته لقيا مصرعهما عقب انهيار منزلهم المشيد بالطوب اللبن والمسقوف بالاخشاب.

وأدي الأهالي صلاة الجنازة علي الجثامين وسط حالة من الحزن حيث تم تشييع الجثامين الي مثواهم الأخير بمقابر الأسرة بالقرية.

وشهدت قرية أبو عوالي بمركز اشمون في محافظة المنوفية انهيار منزل مكون من طابقين بالطوب اللبن ومسقوف بالاخشاب حيث لقي رجل وزوجته مصرعهم واصيبت والدته ونجلة شقيقته.

انتشل الأهالي جثامين الابن والزوجة وسط حالة من الصراخ والعويل حيث تم نقل الجثامين الي مستشفي اشمون وكذلك المصابين لتلقي العلاج.

وأصدر اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية بهدم المنزل المنهار فوق رؤوس أصحابه ومصرع زوجين وإصابة اثنين آخرين.

حيث تجري أعمال استكمال هدم المنزل المنهار من قبل مجلس المدينة حيث تم إصدار قرار بأن المنزل كان ايلا للسقوط.

يذكر أن زوجين قد لقوا مصرعهم وأصيب اثنين آخرين في انهيار منزل بالطوب اللبن وذلك أثناء قيامهم بترميمه.

حيث لقي صابر السيد علي 32 سنة وزوجته أمينة السيد الشافعي 30 سنة مصرعهما، وإصابة والدته حمدية علي حسن 55 سنة وحفيدتها روان عبد العزيز 12 سنة، والمنزل مكون من طابقين بالطوب اللبن ومسقوف بالاخشاب وحاول رب المنزل ترميمه وإجراء تعديلات فيه ولكنه انهار فوق رؤوسهم.