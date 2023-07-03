محافظ الجيزة يشهد توزيع 2 طن من لحوم أضاحي الأوقاف

شهد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم الاثنين 3 يوليو 2023م توزيع 2 طن من لحوم أضاحي الأوقاف، بحضور الدكتورة هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة، وإبراهيم الشهابي نائب المحافظ، واللواء شاكر يونس السكرتير العام لمحافظة الجيزة، والدكتور السيد مسعد مدير مديرية أوقاف الجيزة، ومحمد أبو الحجاج مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة، والشيخ محمد حسين مدير شئون الإدارات بأوقاف الجيزة.

وخلال تفقد سيارات اللحوم أشاد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالدور المجتمعي الذي تقوم به وزارة الأوقاف ممثلًا في مشروع صكوك الأضاحي والإطعام، مؤكدًا أن الجهود التي تبذلها وزارة الأوقاف هي خير عون لأهالي المحافظة.

وأكد أن لحوم أضاحي الأوقاف من أجود أنواع اللحوم التي يتم توزيعها على الأسر المستحقة بالتنسيق بين وزارة الأوقاف ووزارة التضامن والمحافظة لتصل للمستحقين بعزة وكرامة، وأن مشروع صكوك أضاحي الأوقاف يتم بمنتهى الجودة والشفافية ويصل الخير فيه لمستحقيه الحقيقيين.

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