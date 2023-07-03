عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

محافظ الجيزة يشهد توزيع 2 طن من لحوم أضاحي الأوقاف

تفقد لحوم الأضاحي
تفقد لحوم الأضاحي

شهد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم الاثنين 3 يوليو 2023م توزيع 2 طن من لحوم أضاحي الأوقاف، بحضور الدكتورة هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة، وإبراهيم الشهابي نائب المحافظ، واللواء شاكر يونس السكرتير العام لمحافظة الجيزة، والدكتور السيد مسعد مدير مديرية أوقاف الجيزة، ومحمد أبو الحجاج مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة، والشيخ محمد حسين مدير شئون الإدارات بأوقاف الجيزة.

وخلال تفقد سيارات اللحوم أشاد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالدور المجتمعي الذي تقوم به وزارة الأوقاف ممثلًا في مشروع صكوك الأضاحي والإطعام، مؤكدًا أن الجهود التي تبذلها وزارة الأوقاف هي خير عون لأهالي المحافظة.

وأكد أن لحوم أضاحي الأوقاف من أجود أنواع اللحوم التي يتم توزيعها على الأسر المستحقة بالتنسيق بين وزارة الأوقاف ووزارة التضامن والمحافظة لتصل للمستحقين بعزة وكرامة، وأن مشروع صكوك أضاحي الأوقاف يتم بمنتهى الجودة والشفافية ويصل الخير فيه لمستحقيه الحقيقيين.

357118069_753307466806913_7517444909878308842_n
357118069_753307466806913_7517444909878308842_n
357418155_753306680140325_5265390494115191055_n
357418155_753306680140325_5265390494115191055_n
357453356_753307553473571_3063757932738233096_n
357453356_753307553473571_3063757932738233096_n
357469133_753259473478379_2800733136388850976_n
357469133_753259473478379_2800733136388850976_n
محافظ الجيزة لحوم أضاحي الأوقاف أضاحي الأوقاف صكوك الأضاحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ماسك إيديها| صدى البلد ينفرد بأول صورة لـ عمرو دياب برفقة فتاة

الفتاة التي ظهرت تمسك يد عمرو دياب.. من هى؟ .. صورة

وفاة بطل مسلسل الاختيار .. وتشييع الجنازة من مسجد الحصري

لم يتحمل رحيل والدته.. آخر ما كتبه الفنان الشاب أحمد قنديل قبل وفاته

استغلاها..فضيحة تهز السيدة زينب مدرب لياقة بدنية وصديقه يعترفان بتصوير العشيقة عارية

الفراخ تبدأ من 55 جنيها|مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه الآن بعد العيد

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم|التعليم تستعد لإعلانها عبر هذا الرابط

قرارات لجنة فحص امتحان الكيمياء بعد شكاوى طلاب الثانوية العامة|ننشر آخر أخبارها

ترشيحاتنا

مصادر مصرية: اتصالات مكثفة لوقف العدوان على جنين

على حساب الأهلي| ماذا يحتاج بيراميدز للتتويج بالدوري لأول مرة؟! سيناريو إعجازي

هنا منبع الأساطير.. الاتفاق السعودي يتعاقد مع ستيفن جيرارد لتدريب الفريق

السعودية .. بيان عاجل من هيئة الزكاة بشأن نظام ضريبة القيمة المضافة

قوات الاحتلال تعتقل شابا فلسطينيا عمره 14 سنة.. ما السبب؟

اتخانقوا بالمايوهات.. شجار عنيف وألفاظ بذيئة بين أولاد الذوات في الساحل الشمالي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تزوج عليها صديقتها.. أبرز صور الراحلة زيزي مصطفى وزوجها الفنان الشهير

بملابس جريئة.. ابنة إنجي علي تثير الجدل مع محمد صلاح

كيف فقدت المذيعة أميمة بدري النطق؟| القصة من البداية وآخر ظهور لها

ماسك إيديها| صدى البلد ينفرد بأول صورة لـ عمرو دياب برفقة فتاة

فيديو

دعوات لمنع مشاركته بمهرجان قرطاج.. تصاعد أزمة خناقة أحمد سعد في تونس

تحذير من موجة حارة| ارتفاع الحرارة والرطوبة.. والعظمى تتجاوز 40 درجة

مستحملش فراق أمه.. كواليس وفاة أحمد قنديل بطل مسلسل الاختيار 2

600 جنيه| الذهب يتراجع بعد انتهاء العيد.. ومفاجأة في سعر عيار21 الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

اﻟﻤﺰﻳﺪ