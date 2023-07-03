طارق التهامي: ما حدث بعد 3 يوليو جماعة الإخوان تعد له منذ 2011|فيديو

شحنات أسلحة..

قال الكاتب الصحفي طارق التهامي، عضو مجلس الشيوخ، إن هدف جماعة الإخوان كان الصعود إلى قمة سلم السلطة وعدم تركها حتى لو كان الثمن محاربة الجيش والشرطة.

وأضاف الكاتب الصحفي طارق التهامي، عضو مجلس الشيوخ، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "رشا مجدي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "الوصول للحكم بعد أكثر من 80 سنة كان بالنسبة لجماعة الإخوان إنجازا كبيرا تم تحقيقه".

وأشار الكاتب الصحفي طارق التهامي، عضو مجلس الشيوخ،: "في 2011 قوات حرس الحدود تمكنت من ضبط شحنات أسلحة كبيرة كان يتم تهريبها للدولة المصرية"، لافتا: "ما حدث بعد 3 يوليو كانت جماعة الإخوان تعد له جيدا منذ عام 2011".

