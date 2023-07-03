طارق التهامي: القوات المسلحة كانت الضامن الوحيد للشعب أمام الإخوان.. فيديو

كشف طارق التهامي، عضو مجلس الشيوخ، أن جماعة الإخوان قامت بأخونة الدولة في كل المناصب الحكومية، لافتا إلى أنهم تفاجأوا بوعي الشعب المصري السريع بشأن ما يقومون به.

وأكد طارق التهامي خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن العنف ضد المواطنين المتظاهرين أمام سياستهم جعلهم في مرأى ومسمع الجميع، مشددا أن القوات المسلحة كانت هي الضامن الوحيد للشعب.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الإخوان أدركت على عدم الانفراد بالشعب بعدما تدخل الجيش، معلقا: الجماعة اتخذت حربا لـ شهور تستخدم فيها أسلحة ثقيلة تستخدمها جيوش العالم مثل صواريخ مضادة للطائرات وقنابل ورشاشات.

وتابع طارق التهامي: استمرت تلك الحرب –بين الجيش والإرهاب- التي بذل فيها الجيش الكثير لتطهير سيناء من تلك العناصر الإجرامية، منوها أن الجيش كان يهدم أنفاق الجماعات بالمياه مثلما حدث في حرب أكتوبر، وانتصرت فيها الإرادة المصرية في النهاية.



