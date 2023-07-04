41 مليار جنيه تمويلات لمشروعات متوسطة ومتناهية الصغر حتى مارس الماضي

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن ارتفاع عدد المستفيدين من نشاط تمويل تمويل المشروعات المتوسطة والصغير ومتناهية الصغر منذ مارس 2016 حتى نهاية مارس 2023 والذى بلغ 3.94 مليون مستفيد مقارنة بـ 3.63 مليون مستفيد حتى نهاية مارس 2022.



وأظهر التقرير الشهرى الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية حول أداء الأنشطة المالية غير المصرفي والتى حصلت "صدى البلد "على نسخة منه إن قيمة أرصدة تمويل المشروعات متناهية الصغر سجل 41 مليار جنيه حتى مارس الماضي مقارنة بـ 30.2 مليار جنيه حتى نهاية نفس الفترة عن العام السابق ، بارتفاع 10.8 مليار جنيه.

وأوضحت الرقابة المالية أن النشاط التجارى استحوذ على النصيب الأكبر من تمويلات الممنوحة للمشروعات متناهية الصغر بنسبة 59.0% حتى نهاية مارس الماضي يليه النشاط الزراعى بنسبة 19.9%ثم القطاع الخدمي 13.9% وجاء القطاع الإنتاجي فى المرتبة الرابعة و الاخير بنسبة 6.7%.



وأشارت الرقابة المالية الي أن الشركات أستحوذت على الحصة السوقية الأكبر من أرصدة تمويل المشروعات متناهية الصغر حتى نهاية مارس 2023 بنسبة 61.5 % يليها الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (أ) بنسبة 35.1% ثم الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (ج)بنسبة 2.1%واخيرا الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (ب)بنسبة 1.1%.

تمويلات لمشروعات متناهية الصغر

واظهرت الرقابة المالية عن عدد المستفيدين من نشاط تمويل متناهية الصغر خلال مارس 2023 بلغ 255 الف مستفيد ، وبلغت أرصدة التمويل نحو 4.3 مليار جنيه .