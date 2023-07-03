الرقابة المالية: 15.5 مليار جنيه حجم نشاط التخصيم خلال 3 أشهر

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن نمو نشاط التخصيم متضمن"رصيد الحسابات المدينة و الأوراق التجارية المشتراه" خلال الفترة من يناير حتى مارس 2023 بنسبة 35% ليسجل 15.5 مليار جنيه مقابل 11.4 مليار جنيه بالفترة المقارنة خلال عام 2022.

نشاط التخصيم

وأضاف تقرير هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الربع الأول من العام الجاري 2023،أن إجمالي حجم الأوراق المخصمة خلال الفترة من يناير حتى مارس 2023 بلغت 10.7 مليار جنيه موزعة على 6.5 مليار جنيه مع حق الرجوع، ونحو 4.2 مليار جنيه بدون حق الرجوع.

أوضحت هيئة الرقابة المالية أن عدد الشركات المقيدة التي تزاول نشاط التخصيم سواء المتخصصة أو غير المتخصصة بلغت 545 شركة بنهاية مارس الماضي مقابل 461 شركة مقارنة الفترة المماثلة في عام 2022 بنمو قدره 18.2%.

تستهدف الرقابة المالية خلال المرحلة الثانية من استراتيجيتها الشاملة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية (2026-2022) رفع قيمة المحفظة الخاصة بنشاط التخصيم من حوالي31.3 مليار جنيه حاليًا إلى 40 مليارا بحلول عام 2026.



