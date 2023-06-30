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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الرقابة المالية توضح أسباب تراجع نشاط التمويل العقاري

صدى البلد

أعلنت هيئة الرقابة المالية عن تراجع قيمة التمويل الممنوح لنشاط التمويل العقاري خلال الربع الأول من عام 2023 بنسبة 36.17% .

وذكرت هيئة الرقابة المالية في احدث التقارير الصادرة عن أسباب انخفاض قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري والعقود يعود إلى ارتفاع أسعار الفائدة 800 نقطة أساس لتصل الي 18.75% في مارس 2023 مقارنة 9.7 في مارس 2022.

وأوضحت هيئة الرقابة المالية ،أنها أصدرت بتعديل قرار مجلس ادارة رقم 111 لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري مما يسمح بزيادة قسط التمويل العقارى ليصبح 50% من إجمالي دخل المتقدم للحصول علي التمويل العقارى بدلا من 35% و 40% للفئات ذات الدخول المختلفة ليخفف من حدة هذا الانخفاض.

وأظهر تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الربع الأول من 2023 ، أن إجمالي التمويل العقاري الممنوح من الشركات بلغ 2.2 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى مارس 2023، مقابل 3.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق ، بتراجع 36.17 %.

وتابع أن عدد عقود  التمويل العقاري وصل إلى 1319عقد خلال الفترة من من يناير حتى مارس 2023، مقابل 2577 عقد خلال نفس الفترة فى  2022 بانخفاض قدره  48.82%.

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