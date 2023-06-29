الرقابة المالية: 10 مليارات جنيه إجمالي التمويل الاستهلاكي بالربع الأول من 2023

كشفت الرقابة المالية عن نمو تمويلات الممنوحة لنشاط التمويل الاستهلاكي بنسبة 48.3% خلال الربع الأول من 2023 ( يناير -مارس 2023 ).



وأوضحت هيئة الرقابة المالية أن قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح خلال يناير -مارس 2023 بلغ نحو 10.1 مليار جنيه مقابل 6.8 مليار جنيه خلال الفترة من يناير -مارس 2022 بنمو 48.3 %.

أظهرت أحدث التقارير الصادرة عن هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية والتى حصل "صدى البلد" على نسخة منه أن عدد عملاء نشاط التمويل الاستهلاكي ارتفعت من 853.9 الف عميل خلال يناير-مارس 2023 الي 693.1 الف عميل خلال يناير -مارس 2022 بنمو 23.2%.

وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى استحواذ الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات على النصيب الأكبر من قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح للسلع والخدمات بنسبة 35.2% خلال الفترة من يناير -مارس 2023، وتليها شراء المركبات والسيارات بنحو 31.5%،وجاء الأثاث وتجهيزات المنازل فى المرتبة الثالثة بنحو 6%،تليهم الملابس والأحذية والشنط والساعات والمجوهرات و النظارات 4.8%، ثم التشطيبات والتجهيزات المنزلية بنسبة 4.1 % تليها المواد الغذائية 3.3% ثم المشتريات الصادرة بفاتورة واحدة من المحال والسلاسل التجارية المختلفة 2.9 %،وجاءت فى المرتبة السابعة حلول الطاقة المتجددة للمنازل بنسبة 1.3 % ،وجاءت قطع غيار المركبات وسيارات الركوب بجميع أنواعها وخدمات واشتراكات النوادي في المراتب الأخيرة.



ويعد نشاط التمويل الاستهلاكي أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التي خضعت لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية وفقًا لأحكام القانون رقم (18) لسنة 2020.

وشهد نشاط التمويل الاستهلاكي نموا خلال عام 2022 مسجلا 29.7 مليار جنيه مقارنة بـ 17 مليار جنيه خلال عام 2021، بارتفاع 75%.

50 مليار جنيه مستهدفات خلال 4 سنوات

تستهدف الرقابة من خلال المرحلة الثانية من استراتيجيتها الشاملة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية (2026-2022) المالية الوصول بنشاط التمويل الاستهلاكي إلى 50 مليار جنيه بحلول عام 2026.