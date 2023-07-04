بينهم أطفال.. إصابة 7 سوريين في حريق شقة سكنية بالغردقة

تمكنت قوات الحماية المدنية، صباح اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق نشب بإحدى الوحدات السكنية بمدينة الغردقة.

كان اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق هائل داخل شقة سكنية بمنطقة شارع باتا.

على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف والدفاع المدني لموقع الحادث وتم السيطرة على الحريق، قبل امتدادها إلى الوحدات السكنية المجاورة.

أسفر الحريق عن إصابة 7 أشخاص بينهم طفلان، جميعهم يحملون الجنسية السورية، تم نقلهم إلى مستشفى الغردقة العام.



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات، بعد أن قامت قوات الحماية المدنية بعمل التبريد فى موقع الحريق.