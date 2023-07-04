رغم قرار السعودية بخفض إضافي للإنتاج.. أسعار النفط تتراجع 1% عند التسوية

تراجعت أسعار النفط عند تسوية التعاملات ، رغم كشف عدد من دول أوبك+ عن خطوات إضافية لتقليص الإمدادات.

وكشفت السعودية عن تمديد الخفض الإضافي الطوعي للإنتاج بمقدار مليون برميل يومياً شهر إضافي إلى أغسطس .

كما قررت روسيا خفض صادراتها النفطية بنحو 500 ألف برميل يومياً الشهر المقبل.

أما الجزائر فقررت تنفيذ خفض إضافي طوعي للإنتاج بنحو 20 ألف برميل يومياً خلال أغسطس المقبل.

لكن مع ذلك طغت مخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي واحتمال رفع أسعار الفائدة الأميركية على تلك القرارات.

وقال جون كيلدوف الشريك في أجين كابيتال في نيويورك إن النفط يواجه رياحاً اقتصادية معاكسة في حين تحاول السوق استيعاب ما تعنيه التخفيضات الإضافية للنفط الخام في هذا السياق.

وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 1% إلى 74.65 دولار للبرميل.

كما انخفضت عقود الخام الأميركي بنسبة 1.2% مسجلة 69.79 دولار للبرميل.