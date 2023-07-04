مراوح خشبية ضخمة تروي تاريخ مدينة كوبية مدرجة على قائمة التراث العالمي|شاهد

عرضت فضائية يورو نيوز تقريرا عن مراوح خشبية ضخمة تروي تاريخ مدينة كوبية مدرجة على قائمة التراث العالمي.

وفي ترينيداد، وهي مدينة أسسها المستعمرون في كوبا عام 1514، يستلهم النجّار خوسيه ميغيل كادالسو البالغ 39 عاماً تاريخ مسقط رأسه لصنع مراوح خشبية فريدة من نوعها، مستوحاة من الفن الديني وآثار العبودية في آن واحد.

ويقول إن "المروحة لا تزال رائجة، سواء كقطعة زخرفية أو لمنفعتها"، وذلك في دار للمعارض أقامها في منزل من القرن الثامن عشر في المركز التاريخي للمدينة، على بعد 350 كيلومتراً في جنوب شرق هافانا.

وتُعرض على الجدران البيضاء مراوح ذات أشكال لافتة، أكثريتها تُستخدم لغايات الزخرفة، ابتكر تصاميمها بنفسه وصنعها يدوياً في المحترف الخاص به.

وبدأت القصة في عام 2003، بُعيد تخرّج كادالسو من مدرسة ترميم الفنون والحرف بالمدينة. وقد وقع الشاب البالغ بالكاد 17 عاماً حينها في حب حاجز خلفي في مذبح عائد إلى عام 1913 تم تركيبه في أقدم كنيسة في المدينة، "سانتيسيما ترينيداد" التي أعيد بناؤها مرات عدة بعد هجمات قراصنة وعواصف.