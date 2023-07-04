عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مراوح خشبية ضخمة تروي تاريخ مدينة كوبية مدرجة على قائمة التراث العالمي|شاهد

مراوح خشبية
مراوح خشبية

عرضت فضائية يورو نيوز تقريرا عن مراوح خشبية ضخمة تروي تاريخ مدينة كوبية مدرجة على قائمة التراث العالمي.

 

وفي ترينيداد، وهي مدينة أسسها المستعمرون في كوبا عام 1514، يستلهم النجّار خوسيه ميغيل كادالسو البالغ 39 عاماً تاريخ مسقط رأسه لصنع مراوح خشبية فريدة من نوعها، مستوحاة من الفن الديني وآثار العبودية في آن واحد.

 

ويقول إن "المروحة لا تزال رائجة، سواء كقطعة زخرفية أو لمنفعتها"، وذلك في دار للمعارض أقامها في منزل من القرن الثامن عشر في المركز التاريخي للمدينة، على بعد 350 كيلومتراً في جنوب شرق هافانا.

 

وتُعرض على الجدران البيضاء مراوح ذات أشكال لافتة، أكثريتها تُستخدم لغايات الزخرفة، ابتكر تصاميمها بنفسه وصنعها يدوياً في المحترف الخاص به.

 

وبدأت القصة في عام 2003، بُعيد تخرّج كادالسو من مدرسة ترميم الفنون والحرف بالمدينة. وقد وقع الشاب البالغ بالكاد 17 عاماً حينها في حب حاجز خلفي في مذبح عائد إلى عام 1913 تم تركيبه في أقدم كنيسة في المدينة، "سانتيسيما ترينيداد" التي أعيد بناؤها مرات عدة بعد هجمات قراصنة وعواصف.

مراوح خشبية فضائية يورو نيوز مدينة كوبية التراث العالمى ترينيداد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هيعتذر بفيديو لسيدات تونس.. نقابة الموسيقيين تتخذ هذا القرار ضد أحمد سعد

جوز بنته ومات.. محطات فارقة في حياة الراحل علاء عبد الخالق

قرب على 1900 جنيه|هبوط غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار21 الآن مفاجأة

عاجل.. وفاة الفنان علاء عبد الخالق

هرب.. فرج عامر يثير الجدل بسبب لاعب وسط الزمالك

مفاجأة.. سيف زاهر يكشف قرار محمد عبد المنعم بشأن الرحيل عن الأهلي

إبراهيم فايق: الأهلي يحصل على توقيع ثنائي فيوتشر.. وكولر يحسم مصير نيدفيد

السعودية.. قرار عاجل يخص الوافدين وتنفيذه في هذا الموعد

ترشيحاتنا

ضوابط تقديم الشيشة في المقاهي والكافيهات.. تعرف عليها

بالقانون .. حظر إقامة منشآت لتداول المخلفات الخطرة دون ترخيص

وزير المالية: تيسير إنهاء الإجراءات الجمركية للحجاج.. وأولوية خاصة لكبار السن والحالات المرضية

حجازي: لن نتستر على الفساد وسنواجه محاولات الإضرار بسلامة امتحانات الثانوية العامة

اتعلم السواقة.. اشتري أونو الهاتشباك بـ 30 ألف جنيه

تفاصيل الحالة المرورية.. كثافات متقطعة في الكورنيش وسيولة بنفق الأزهر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الملك تشارلز يحتفل بمرور 25 عاما على بقاء يخت بريتانيا بإدنبرة.. ما قصته؟

بتكلم نفسها على حافة مبنى عال.. ممثلة أمريكية شهيرة تثير جدلا بالشبشب| فيديو

صمم أبجدية مناسبة لعلم الأصوات اللبناني.. ذكرى ميلاد الشاعر سعيد عقل

داري رموشك.. هل فقد الفنان علاء عبد الخالق بصره قبل وفاته؟

فيديو

أثارت الجدل واحتلت التريند.. فتاة أوروبية تمسك يد عمرو دياب.. من تكون؟ |فيديو جراف

استعانت بمصر والجزائر .. روسيا تعلن إنشاء محطة فضاء دولية بحلول 2032

اتخانقوا بالمايوهات.. شجار عنيف وألفاظ بذيئة بين أولاد الذوات في الساحل الشمالي

دعوات لمنع مشاركته بمهرجان قرطاج.. تصاعد أزمة خناقة أحمد سعد في تونس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ