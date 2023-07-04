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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ضوابط تقديم الشيشة في المقاهي والكافيهات.. تعرف عليها

ضوابط تقديم الشيشة
ضوابط تقديم الشيشة في المقاهى

وضع قانون المحال التجارية ضوابط لتقديم الشيشة في المقاهى والكافيهات وسنذكرها في السطور التالية.

 شروط تقدم "الشيشة" 

–حظر القانون من تقديم الشيشة في أماكن تواجد الأطفال ، وتحديد مكان معين للمدخنين ،  وضع لافتة بارزة توضح أماكن المدخنين وغير المدخنين .

-إلزام المحال بوضع لافتة تشير إلى عدم تقديم الشيشة لمن هم دون 18 عاما.

-الحرص علي استخدام طريقة سليمة عند تخزين التبغ وعدم استخدام أنواع التبغ مجهولة المصدر، ووضع التبغ في أوانٍ محكمة الإغلاق وتخزين التبغ على رفوف الألمنيوم.

 - عدم تخزين التبغ مع المواد الغذائية او وجود التبغ  بالقرب من أماكن تصنيع أو إعداد الطعام .

– تنظيف وتطهير أجزاء الشيشة بما في ذلك الملاقط قبل وبعد كل مستخدم وغسل وتطهير الشيشة بعمق وتغيير الماء المستخدم فيها بعد كل مستخدم مع توفير مبسم خاص لكل عميل يتم تركيبه على الفوهة الخارجية للخرطوم.

-لا يسمح للعمال الذين يقدمون الشيشة بإعداد الوجبات الغذائية أو تقديمها و فصل العمالة التي تقدم الشيشة عن العمالة الأخرى .

 – عدم تقديم الشيشة خارج حدود المكان المخصص لها والتزام المحال التي تقدم الشيشة بالأماكن المحددة لها.

 - التخلص الآمن من مخلفات الشيشة حيث نص علي التخلص السليم والأمن من كافة المخلفات الناتجة عن النشاط من خلال متعهدين معتمدين.

 

ضوابط تقديم الشيشة قانون المحال تقديم الشيشة في المقاهى قانون المحال التجارية

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