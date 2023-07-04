فرمان كولر.. شوبير: رحيل 3 لاعبين عن الأهلي والرابع على قائمة الانتظار

أكد الإعلامي أحمد شوبير، رحيل 3 لاعبين عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال الصيف الحالي.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”:" أيمن أشرف وبرونو سافيو خارج الأهلي بنسبة 100 %، بعد خروج الثنائي من حسابات مارسيل كولر".

وأضاف:" شادي حسين وعلي لطفي وقعا لنادي زد، لكن الأهلي أجل انتقال علي لطفي في ظل اهتمام النصر السعودي بالتعاقد مع محمد الشناوي".

واصل:" هناك لاعب رابع قد يغادر الأهلي على سبيل الإعارة الأهلي وهو يشارك مع الفريق في بعض الأوقات".

وأشار:" محمد الضاوي “كريستو” نال إعجاب كولر، وسيحصل على فرصة أكبر خلال الفترة المقبلة، واللاعب جعان كورة".

الأهلي يستعد لموجهة لمواجهة الإسماعيلي:

في سياق آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الإسماعيلي غدا، الأربعاء، في اللقاء المؤجل من الجولة 18 من مسابقة الدوري الممتاز.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري الممتاز برصيد 69 نقطة، بينما يأتي الإسماعيلي في المركز الـ 13 بـ 44 نقطة.