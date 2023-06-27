تعرف على خطة الأهلي في التجديد للسويسري مارسيل كولر

كشف الإعلامي الرياضي، هاني حتحوت، موقف النادي الأهلي من التجديد للمدير الفني مارسيل كولر.

وكتب عبر تويتر: "‏الأهلي يفتح ملف تجديد عقد مارسيل كولر بعد حسم لقب الدوري".

حرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي علي تعديل البرنامج التدريبي إستعداداً لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر لها الخميس المقبل بالدوري .

ووضع كولر برنامج الإستعداد لمواجهة البنك الأهلي المقرر لها التاسعة والنصف من مساء الخميس المقبل بالدوري.

ومنح مارسيل كولر لاعبيه راحة سلبية من التدريبات اليوم علي أن يعود الفريق للتدريبات في الخامسة من مساء غداً الثلاثاء.

ويختتم الفريق تدريباته مساء الأربعاء بإستاد مختار التتش قبل أن يعلن كولر القائمة التي سيدخل بها معسكر مغلق ليلة المباراة .