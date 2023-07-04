تشييع جثمان علاء عبد الخالق من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.. فيديو وصور

انتهت صلاة الجنازة علي الفنان الراحل علاء عبد الخالق، وذلك عقب صلاة الظهر من داخل مسجد الشرطة بالشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر.
وشُيع جثمان الراحل علاء عبد الخالق، إلي مثواه الأخير بمقابر العائلة، وسط حضور عدد من الأهالي والأقارب ونجوم الوسط الفني.
حضر صلاة الجنازة كلًا من الفنان محمد محي، والفنان إيهاب توفيق، والفنان حميد الشاعرى، والفنان حسام حسني، والفنان سامح الصريطي.
وتوفي الفنان علاء عبد الخالق، في الساعات الأولى من صباح اليوم، عن عمر ناهز ٥٩ عاما، وقد أمهله القدر، فترة قصيرة؛ لكي يحضر زفاف ابنته، التي تزوجت في مايو الماضي، حيث كان حفل الزفاف، هو آخر ظهور للفنان علاء عبد الخالق، قبل وفاته.
وتصدر علاء عبد الخالق، وقتها، التريند؛ بعد ظهوره في حفل زفاف ابنته، مع اختلاف في ملامحه، إذ بدا عليه التعب بشكل واضح.