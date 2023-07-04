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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تشييع جثمان علاء عبد الخالق من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.. فيديو وصور

جنازة علاء عبد الخالق
جنازة علاء عبد الخالق

انتهت صلاة الجنازة علي الفنان الراحل علاء عبد الخالق، وذلك عقب صلاة الظهر من داخل مسجد الشرطة بالشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر.

وشُيع جثمان الراحل علاء عبد الخالق، إلي مثواه الأخير بمقابر العائلة، وسط حضور عدد من الأهالي والأقارب ونجوم الوسط الفني.

حضر صلاة الجنازة كلًا من الفنان محمد محي، والفنان إيهاب توفيق، والفنان حميد الشاعرى، والفنان حسام حسني، والفنان سامح الصريطي.

وتوفي الفنان علاء عبد الخالق، في الساعات الأولى من صباح اليوم، عن عمر ناهز ٥٩ عاما، وقد أمهله القدر، فترة قصيرة؛ لكي يحضر زفاف ابنته، التي تزوجت في مايو الماضي، حيث كان حفل الزفاف، هو آخر ظهور للفنان علاء عبد الخالق، قبل وفاته.

وتصدر علاء عبد الخالق، وقتها، التريند؛ بعد ظهوره في حفل زفاف ابنته، مع اختلاف في ملامحه، إذ بدا عليه التعب بشكل واضح.

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