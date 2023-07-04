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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرار نهائي من بيراميدز بشأن رحيل وليد الكرتي إلي الأهلي

الكرتي
الكرتي

قال هاني سعيد المدير الرياضي لفريق بيراميدز أن الفريق يسعي للتعاقد مع صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لدعم صفوف الفريق قبل المشاركة فى دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل.

وقال هاني سعيد فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" محتاجين للتعاقد مع صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ، بسبب البطولات الذي يشارك فيها بيراميدز الموسم المقبل ورغبتنا فى تحقيق الألقاب.

وأضاف:" نرفض تمامًا رحيل وليد الكرتي إلي الأهلي ، ولم يحدث كلام خلال الفترة الماضية عن ذلك الأمر ، والباب مقفول لرحيل اللاعب.

ويذكر أن بيراميدز تأهل أمس لنصف نهائي كأس مصر بالفوز على البنك الاهلي بثلاثية دون رد.

هاني سعيد بيراميدز دوري ابطال افريقيا الأهلى الكرتي

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