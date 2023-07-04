مقتل 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين في إطلاق نار بـ أمريكا

أفادت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، اليوم الثلاثاء، نقلا عن الشرطة، بمقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب ثمانية بجروح في إطلاق النار في مدينة فورت وورث بولاية تكساس الأمريكية.

وحسب “سي إن إن”، قال قائد مركز شرطة مدينة فورت وورث، شون موراي، “وقع حادث إطلاق نار… يبدو أن هناك العديد من الضحايا الذين أصيبوا بطلقات نارية".

ووفقا لبيان صحفي صادر عن وحدة التحقيق في جرائم القتل التابعة لإدارة شرطة فورت وورث، فإن هناك عشرة بالغين وقاصر واحد من بين الضحايا.

وأوضح البيان، أن جميع الضحايا تم نقلهم إلى المستشفيات.

ووفقا للشرطة، فإنه من السابق لأوانه القول ما إذا كان إطلاق النار مرتبطا بعصابة إجرامية أو مشاجرة منزلية أو أي شيء آخر.