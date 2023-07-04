زيلينسكي: أطلقنا أكثر من 84 ألف قضية جنائية منذ بدء الحرب

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن تحقيقات الشرطة الوطنية الأوكرانية في جرائم الحرب التي ارتكبت خلال الحرب أدت إلى إطلاق أكثر من 84 ألف قضية جنائية و1,838 إشعارا إضافيا بالاشتباه.

وكشف زيلينسكي، خلال خطاب ألقاه بمناسبة يوم الشرطة الوطني، أن الهيئة أنشأت أيضا قاعدة بيانات خاصة تسمى “مجرم الحرب”، والتي تضم الآن سجلات أكثر من 200000 من أفراد الخدمة الروسية والمرتزقة.

وشكر زيلينسكي، إدارات إنفاذ القانون على عملها، قائلا إنه سيجلب روسيا «إلى المساءلة الكاملة عن عدوانها ضد أوكرانيا».

وقال الرئيس الأوكراني: "أعرب لجميع ضباط الشرطة لدينا أولًا وقبل كل شيء عن امتناننا أمة بأكملها لشرطتنا، كلما كان كل ضابط شرطة أكثر فاعلية، كلما كان شعبنا أكثر امتنانا".