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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأولى مكرر في الدبلومات الزراعية بالوادي الجديد: أسرتي سر نجاحي

هدي اشرف
هدي اشرف

حصلت الطالبة هدى أشرف صفي الدين، على المركز الأول مكرر على مستوى الجمهورية بمجموع 97%، بنتيجة الدبلومات الفنية للمدارس الزراعية، وهى تنتمى لمدرسة موط الثانوية الزراعية بمركز الداخلة قسم فنى معمل، في محافظة الوادي الجديد، ومقيمة بقرية الهنداو بمركز الداخلة.

 

وقالت الطالبة هدى أشرف صفى الدين، الأولى على مستوى الجمهورية بشهادة الدبلومات الفنية للمدارس الزراعية، لصدي البلد أنها تلقت نبأ حصولها على المركز الأول من خلال اتصال هاتفي من وزارة التربية والتعليم، وقدموا لها التهنئة ولأسرتها، وأنها كانت حريصة من اليوم الأول في الدراسة بمدرسة موط الثانوية الزراعية على الاستذكار والجد والاجتهاد والحصول على المراكز المتقدمة، وانها توقعت حصولها على مركز متقدم هذا العام ولم تكن تتوقع أن تصبح الأولى على مستوى الجمهورية، مشيرة انها فرحانة جدا وفرحت لفرحة أهلي.

وأضافت، أن «الفضل يرجع لربنا في المقام الأول ثم لوالدي ووالدتي وجميع أفراد أسرتي وللمعلمين بالمدرسة، ولم احصل على أي دروس خصوصية وجميع المعلمين بالمدرسة قدموا الدعم وشرح المواد الدراسية ومساندتها في جميع المواد.

 

وقالت، بقدم الشكر للمعلمين بالمدرسة، ولوالدي ووالدتي وكل اللي تعب معايا وشجعني، ولن أنسى نصائح والدتي وهي تقول «ذاكري عشان تدخلي الكلية اللي نفسك فيها»، مؤكدة أن الدراسة بالدبلومات الفنية لا تقل عن الثانوية العامة وانها اختارت الدراسة في الثانوي الزراعي بإرادتها، وكان متاح لها الدراسة في الثانوية العامة لكنها وضعت هدفًا سعت إلى تحقيقه وكللت جهودها بالنجاح، وبنصح الطلاب في المدارس الفنية بالاجتهاد من اليوم الأول بالدراسة لتحقيق أهدافهم.

محافظ الوادي الجديد يهنئ الطالبة الأولى مكرر على مستوى الجمهورية بالدبلومات الفنية

من جانبه قال أشرف صفي ويعمل مسعف بقسم الكلى في مستشفى الداخلة  ووالد الطالبة هدى، انها من بداية الدارسة بالثانوي الزراعي وهي تقول أنا عايزة اطلع الأولى وهدخل زراعة عشان اتفوق، ولم تحصل على أي دروس خصوصية وهى من المرحلة الابتدائية متفوقة، واختها الأكبر منها كانت من المتفوقين أيضا في الثانوي الزراعي، وحصلت على كلية التربية من جامعة المنيا، وأختي الأخرى كانت من المتفوقات بكلية التربية قسم إنجليزي.

 

وأشار، إلى أن نجلته هدى اختارت طريقها الصحيح وحققت هدفها، وتتمنى أن تصبح أستاذة بالجامعة.

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