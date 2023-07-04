من المدرجات.. دونجا يؤازر زملائه بنادي الزمالك أمام المقاولون العرب بكأس مصر

حرص نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على التواجد باستاد القاهرة لمؤازرة الأبيض في مباراة المقاولون العرب المقرر لها في الثامنة والنصف مساء اليوم الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي في دور الثمانية لكأس مصر.

ويغيب دونجا عن الزمالك في لقاء اليوم بسبب الإصابة التي يعاني منها في العضلة الخلفية.

ويضم تشكيل الزمالك كل من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمد عبد الغني – مصطفى الزناري - أحمد فتوح.

خط الوسط: عمر جابر – عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو "

خط الهجوم: محمود عبد الرازق" شيكابالا" – سيف الجزيري - إبراهيما نداي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد نديم وأحمد محمود ومحمد أشرف "روقا" ومحمد حسام "بيسو" وسيد عبد الله "نيمار" و أحمد عبد الرحيم " إيشو" وسامسون أكينولا وعلي ياسر وناصر منسي.