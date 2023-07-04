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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الجيش أنقذنا من النفق المظلم.. حزب النور يكشف كواليس المشاركة في اجتماع 3 يوليو

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

كشف المهندس جلال مرة النائب الأول لرئيس حزب النور عن كواليس مشاركة الحزب السلفي  في اجتماع 3 يوليو الذي أجهض مخططات جماعة الإخوان الإرهابية مشيرا إلى أن العام الذي حكم فيه الإخوان مصر نتج عنه ممارسات كانت سببًا في ثورة 30 يونيو و3 يوليو.

 

وقال مرة  في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، الذي  يقدمه الإعلامي "رامي رضوان"، إن الهدف الأساسي قبل 30 يونيو كان حدوث اضطرابات في الدولة المصرية مثلما يحدث بدول عديدة لافتا إلى أنه كانت هناك مقدمات عديدة أدت الى قيام ثورة 30 يونيو.


ونوه باننا خرجنا في ثورة 30 يونيو من أجل مصلحة البلاد والوقوف ضد ممارسات جماعة الإخوان الإرهابية حيث كانت هناك محاولات عديدة قبل 30 يونيو لتفكيك الدولة المصرية


وأكد أن القوات المسلحة حافظت على تماسك الجبهة الداخلية في البلاد، مشددا على أن القوات المسلحة نجحت في الحفاظ على البلاد من التفكك مثلما حدث في العراق.

 

الحفاظ على كيان الدولة 

 

وأشار إلى أنه منذ 2011 وحتى 2013 كانت هناك محاولة دؤوبة من الإخوان لفك الحزام الأساسي، والذي يربط الدولة والوطن، وهو ما تم في العراق من تسريح الجيش العراقي من خلال الحاكم المدني الأمريكي وتسريح الحرس الجمهوري كذلك، مؤكدًا أن من حافظ على كيان الدولة وحماها من السقوط هو الجيش والداخلية وكل أجهزة الدولة.
 

النور حزب النور المهندس جلال مرة رامي رضوان الإخوان الجيش

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