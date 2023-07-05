مدرب كبير.. نجم الزمالك السابق يشيد بـ أوسوريو

قال إبراهيم صلاح قائد نادي الزمالك السابق أن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مدرب مميز ويستطيع النجاح مع الفارس الأبيض خلال الموسم المقبل.

وقال إبراهيم صلاح فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" أوسوريو منذ أول يوم فى نادي الزمالك، وكان له خطة واضحة ورؤية ويرغب فى أن يكون هناك أدوار مختلفة للاعبي الفريق، والزمالك سيتطور مع أوسوريو.

إبراهيم صلاح: أوسوريو مدرب كبير والآن أصبح يعلم إمكانيات لاعبي الزمالك وفتوح مميز

واضاف:" الزمالك كان مميز أمام المقاولون العرب ، وأوسوريو أصبح يعلم إمكانيات اللاعبين بشكل رائع ، وشاهدنا دور مميز لفتوح.