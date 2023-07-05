تقصف أطراف الشعر يحدث عندما تتعرض أطراف الشعر للجفاف والتلف، ويمكن التخلص منها باستخدام بعض الخطوات البسيطة التالية كشفت عنها خبيرة التجميل زينب محمد من خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”.

نصائح تساعدك على التخلص من تقصف أطراف الشعر

الحصول على ترطيب كافٍ: يجب ترطيب شعرك منتظمًا، وذلك بتطبيق بلسم أو ماسك نهاري أو ليلي، وخاصةً في الأطراف.

كما يمكن استخدام زيوت الشعر الطبيعية مثل زيت الأرجان أو زيت الكوكونات لترطيب الشعر.

تجنب استخدام الحرارة الزائدة: يجب تجنب استخدام مجففات الشعر الساخنة ومكواة الشعر بشكل متكرر، حيث تؤدي هذه الأدوات إلى تلف الشعر وتقصف أطرافه.

تقليل استخدام المنتجات الكيميائية: يجب تجنب استخدام المنتجات الكيميائية مثل الصبغات والمبيضات والمستحضرات الكيميائية الأخرى، حيث تؤثر هذه المنتجات على صحة الشعر وتجففه.

تقليل عدد مرات غسل الشعر: يجب تجنب غسل الشعر بشكل متكرر، حيث يؤدي ذلك إلى إزالة الزيوت الطبيعية من فروة الرأس وتلف الشعر وتقصف أطرافه.

التقليم الدوري: يجب قص أطراف الشعر بانتظام، حيث يساعد ذلك على إزالة الأجزاء التالفة من الشعر والحفاظ على صحته.

الحمية الغذائية الصحية: يجب تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن المهمة لصحة الشعر مثل البروتينات والفيتامينات A وC وE وB والحديد والزنك.

باستخدام هذه الخطوات، يمكنك تخفيف تقصف أطراف الشعر والحفاظ على صحته وجماله.