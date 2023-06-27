لو عايزة تغيري مودك.. أحدث موضة ألوان شعر 2023 في عيد الأضحى

قبل الأعياد دائما تلجأ الفتيات للبحث عن أحدث ألوان الشعر، كونه أساس جمالها الخارجي، بهدف تغيير لون شعرها لمواكبة أحدث صيحات الموضة ، وقد أثبتت الدراسات أن تغير لون أو شكل الشعر له تأثير إيجابي كبير على الحالة النفسية والمزاجية، ومع اقتراب العيد يزداد البحث عن أحدث صيحات الموضة في ألوان الشعر 2023، من أجل اختيار اللون الذي يناسب شكل ولون بشرتها، لذلك نرصد أحدث موضة في ألوان الشعر في عيد الأضحى 2023 وفقا لموقع Instyle.

موضة ألوان الشعر في العيد



لون صبغة شعر بني الفاتح:

تدرّج صبغة الشعر البني الفاتح أو Mushroom Brown هو اللون الذي يتراوح بين الأشقر الكراميل والبنيّ المائل إلى لون الشوكولا الداكن ، هذا اللون يلائم تماماً صاحبات لون البشرة الدافئة. أمّا بالنسبة لكيفية العناية بهذا اللون فيجب اتّباع الخطوات اللازمة، بالإضافة إلى استخدام الشامبو الازرق الذي يلعب دوراً مهمّاً في الحفاظ على لون الشعر البني الفاتح وتجنّب بهتانه وميله إلى اللون الأحمر أو البرتقالي، بسبب عوامل خارجي

اللون الأشقر:

يعتبر لون الشعر الأشقر من الألوان الدافئة المناسبة لأجواء الربيع والصيف في عيد الفطر، كما أنه يمنحك إطلالة مميزة وجذابة، ويوجد منه الكثير من الدرجات المختلفة، يمكن اختيار ما يناسب لون وشكل بشرتك.



شعر بني مع خصلات شقراء :

إن كنتِ محتارة بين صبغ الشعر باللون البني والأشقر، فلون صبغة شعر بني مضاء بالخصلات الشقراء سيكون الحل ، خاصةً وأن هذا اللون رائج في عام 2023 ، لون صبغة شعر بني مضاء بالخصلات الشقراء، لا يحتاج إلى عناية دائمة كبقيّة الدرجات، فكلّ ما مرّ عليه الوقت كل ما أصبح أجمل.



صبغة الشعر اللون النحاسي:

إن كنتي تحبي أن تكوني ذات تميز وانفراد في أجمل مناسباتك فعليك بصبغ شعرك باللون النحاس، لا يعطيك تميز ويظهرك كالأميرات في الحفلات.