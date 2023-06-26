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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

قبل العيد .. طريقة عمل سيروم طبيعي للشعر الجاف والمتقصف

صدى البلد

يعد سيروم الشعر من أفضل الوصفات التي ينصح بتطبيقه بسبب الفوائد العديدة التي يمنحها السيروم للشعر،حيث الكثير من النساء قد يعانين من مشاكل الشعر العديدة والتي يندرج من ضمنها جفاف الشعر، وإذا كنت واحدة من اللواتي يعانين من الشعر الجاف وترغبين بإيجاد علاج طبيعي لذلك.

نذكر طرق ووصفات و تحضير سيروم للشعر في المنزل يساعد على علاج الشعر الجاف،وفى السطور التالية، تعرّفي على الخلطات التي يمكنكِ اللجوء إليها من أجل الحصول على شعر رطب وصحي،وفقا لموقع pharmeas

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فوائد السيروم للشعر :

تنعيم الشعر وإضافة اللمعان له
فك تشابك الشعر
إصلاح الشعر التالف
حماية الشعر من العوامل الضارة مثل الرطوبة والحرارة
علاج تقصف الشعر

وصفات لسيروم طبيعي للشعر:

سيروم زيت الياسمين وجل الصبار
يعد هذا السيروم خيارًا مناسبًا لذوي الشعر الجاف أو المجعد، إذ يحتوي على مكونات قد تساعد على ترطيب الشعر بعمق وحبس الرطوبة في داخل الشعر.

المكونات:

كبسولتين من فيتامين ي.
12 ملعقة كبيرة من جل الصبار.
55 ملليلتر من زيت جوز الهند.
12 قطرة من زيت الياسمين.

طريقة التحضير والاستخدام:

قم بتذويب زيت جوز الهند ،أضف باقي المكونات إلى زيت جوز الهند الدافئ، وحرك المزيج جيدًا.
قم بتخزين السيروم الناتج في عبوة مغلقة، وطبق كمية قليلة منه بانتظام على شعر رطب ونظيف.

سيروم للشعر الجاف من زبدة الشيا واللبن:

تحتوي زبدة الشيا على عامل الوقاية من الشمس SPF التي تحمي الشعر من أضرار أشعة الشمس ما فوق البنفسجية،و يساعد فيتامين أ و هـ  في زبدة الشيا في ترطيب وتغذية الشعر من الجذور، . أما اللبن الزبادي فيساعد على تنعيم الشعر، ترطيبه والحد من جفافه.

طريقة التحضير:

اخلطي 3 ملاعق كبيرة من زبدة الشيا مع ربع كوب من لبن الزبادي. 
أضيفي ملعقتين كبيرتين من زيت إكليل الجبل وزيت الزيتون مع نصف ملعقة صغيرة من خل التفاح. 
أضيفي ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي. 
طبّقي السيروم على شعرك ودلكي فروة الرأس جيداً بحركات دائرية. 
اتركي الخلطة على الشعر لمدة نصف ساعة، ثم اغسلي الشعر جيداً.

سيروم زيت الجوجوبا:

يعد سيروم زيت الجوجوبا من الزيوت المناسبة للحصول علي شعر ناعم ويتم خلطه مع زيت النعناع ويعتبروا من الزيوت المناسبة للشعر المجعد لانهم زيوت خفيفة الوزن.

المكونات:

2 ملاعق كبيرة من زيت الجوجوبا.
5 قطرات من زيت النعناع العطري.


الخطوات:

يمكنك إضافة زيت النعناع مع زيت الجوجوبا في زجاجة حتى يصبح المصل جاهز للاستخدام.
للتطبيق يجب ان يكون الشعر رطب قليلاً وبعدها يمكنك غسل الشعر بالماء البارد بعد مرور 30 دقيقة سوف تلاحظ النتائج الرائعة.

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