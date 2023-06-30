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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

غزل بنات أم قطعة جاتوه .. أحدث قصة شعر في عيد الأضحى تلفت الانتباه

أحدث قصة شعر في عيد
أحدث قصة شعر في عيد الأضحى تلفت الانتباه

لفتت قصة شعر جديدة في عيد الأضحى 2023 الأنظار عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب غرابتها التي لاقت دهشة كبيرة. 

قصة الشعر الغريبة التي قام بها شاب صغير بالسن شبهها الكثيرون عبر تطبيقي “تيك توك” و “فيسبوك” بـ “غزل البنات” أو كأنها “قطعة جاتوه”. 

قصات شعر غريبة 

جدير بالذكر أنه في أبريل الماضي، أثارت قصة شعر طفل يقلد النجم رامز جلال في برنامجه رامز نيفر إند رمضان 2023 حالة من الدهشة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة “فيسبوك”. 

قام بعمل قصة شعر الطفل الشبيهة بقصة شعر النجم رامز جلال في برنامجه رامز نيفر إند لكن باللون البمبي واللبني حلاق من منطقة شبرا الخيمة التابعة لمحافظة القليوبية. 

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أحدث قصة شعر في عيد الأضحى تلفت الانتباه 

 

أحدث قصة شعر في عيد الأضحى تلفت الانتباه 
أحدث قصة شعر في عيد الأضحى تلفت الانتباه 
أحدث قصة شعر في عيد الأضحى تلفت الانتباه 

 

 

عيد الأضحى 2023 عيد الأضحى قصة شعر غزل البنات قطعة جاتوه

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