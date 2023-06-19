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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

يرقص بحي الحسين.. التيك توكر أبو شعر كبير يروج للسياحة في مصر

صدى البلد

اثارت زيارة التيك توكر الالماني نويل روبينسون الي مصر حالة واسعة من الجدل وخاصة بعد نزوله حي الحسين بالقاهرة ورقصه مع الماره الموجودين هناك

زيارة التيك توكر نويل روبينسون مصر 

اشتهر التيك توكر الألماني نويل روبينسون بشعره الكبير جدا واستخدامه فى إدخال المرح على المواطنين من مختلف أنحاء العالم.

ويمتلك نويل روبينسون أكثر من 32 مليون متابع على تيك توك، لذا تعد فيديوهاته بيئة خصبة للترويج.

وج التيك توكر نويل روبينسون خلال فيديوهاته لمنطقة الحسين وزار الأهرامات والأحياء المصرية الشهيرة والبسيطة فى نفس الوقت، حيث صور مع مجموعة من العمال والبسطاء المصريين أثناء تجمعهم فى أحد الشوارع المصرية.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

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