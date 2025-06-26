توقيع مذكرة تفاهم بين هيئتي الرقابة النووية والطاقة الذرية المجرية

وقعت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية مذكرة تفاهم مع هيئة الطاقة الذرية المجرية (HAEA) بشأن “تبادل المعلومات الفنية والتعاون في مجالات الأمان النووي والإشعاعي والأمن النووي.”

توقيع مذكرة التفاهم يأتي تتويجاً لاجتماعات ومناقشات مكثفة استمرّت لمدة عامان بدأت منذ اجتماعات المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقدة في ٢٠٢٣

وتُمثل هذه المذكرة خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الثنائي بين الهيئتين الرقابيتين، وتهدف إلى تبادل الخبرات والمعلومات الفنية، وأفضل الممارسات التنظيمية، وتنفيذ أنشطة لبناء القدرات في مجالات الاهتمام المشترك، خاصة في الأمان النووي والإشعاعي والأمن النووي.

ويُجسّد هذا الاتفاق التزام هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بتعزيز الشراكات الدولية وتطوير الإطار التنظيمي الوطني بما يتماشى مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات العالمية، وتعكس مذكرة التفاهم الأولويات المشتركة لكلا الجانبين.

وتتطلع الهيئة إلى تعاون مثمر وطويل الأمد مع هيئة الطاقة الذرية المجرية، في إطار استراتيجيتها الأوسع نحو دعم وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال الأمان النووي والأمن الإشعاعي.