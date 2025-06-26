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الإشراف العام
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أخبار البلد

الرئيس السيسي وستارمر يرحبان بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران ويشددان على الحل السلمي

الرئيس السيسي وستارمر
الرئيس السيسي وستارمر
​كتب محمد عبد المنعم

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء المملكة المتحدة كير ستارمر.

وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال شهد تأكيد الجانبين على قوة العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة المتحدة، وحرص البلدين على تعزيزها في مختلف المجالات، خاصةً الاقتصادية والاستثمارية، بما يحقق مصالح البلدين وشعبيهما. 

وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء البريطاني على التطلع لاستجابة السيد الرئيس للدعوة الموجهة إلى من ملك بريطانيا لزيارة لندن، ومن جانبه أكد الرئيس السيسي على الدعوة لرئيس الوزراء البريطاني لزيارة مصر خلال العام الجاري.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاتصال تناول التطورات الإقليمية الأخيرة، حيث أعرب الجانبان عن ارتياحهما لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، مؤكدين على ضرورة الالتزام بالعودة إلى مائدة التفاوض لتسوية الأزمة بشكل سلمي، والامتناع عن اللجوء للقوة العسكرية حفاظاً على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها، ومنعاً لتوسع دائرة الصراع.

تأكيد الرئيس السيسي على ضرورة الاستفادة من التهدئة الجارية

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال شهد تأكيد الرئيس السيسي على ضرورة الاستفادة من التهدئة الجارية للتوصل إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بصورة عاجلة إلى أهالي القطاع، مشدداً على ضرورة إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، واضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفق مقررات الشرعية الدولية،  من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن رئيس وزراء المملكة المتحدة ثمن من جانبه الجهود المصرية لتحقيق الاستقرار والسلام بالشرق الأوسط، مؤكداً حرص بلاده على التنسيق والتشاور مع مصر بشأن مختلف القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

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